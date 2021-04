Valverde entra en la convocatoria del Real Madrid para Liverpool a pesar de las molestias

Fede Valverde ha entrado en la convocatoria del Real Madrid para el viaje a Liverpool a pesar de las molestias que arrastra desde el encuentro frente al FC Barcelona. Por su parte, Eden Hazard se ha vuelto a quedar fuera mientras sigue el plan específico para regresar a la actividad habitual. Además, Zinedine Zidane ha completado la lista con Víctor Chust, Sergio Arribas y Marvin Park ante las bajas de Carvajal, Lucas Vázquez, Sergio Ramos y Raphael Varane.

El uruguayo salió del Alfredo Di Stéfano cojeando y este domingo pasó pruebas físicas. No se encontraron graves daños, pero el futbolista no ha tenido buenas sensaciones este lunes y no ha saltado al césped en el entrenamiento que han llevado a cabo los de Zidane. El cuerpo técnico decidirá este martes en función de cómo esté en la última sesión previa al choque de la máxima competición continental. Será baja hasta el último momento.

Sí que se ejercitó Hazard, pero todavía no encontrará en esta eliminatoria su momento para regresar. Tendrá una nueva opción en el partido de Liga de este fin de semana contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. El belga cumplirá cuando llegue ese encuentro dos semanas trabajando ya con sus compañeros, lo que podría ser un tiempo prudencial para que tenga sus primeros minutos. El cuerpo técnico y el jugador decidirán. De momento, verá este partido desde Madrid.

Varane sigue aislado tras haber dado positivo por la Covid-19 y espera que pueda dar negativo de cara al final de la semana y así volver a reforzar la zaga merengue. Mientras tanto, Zidane ha vuelto a tirar de la cantera ante las bajas. Con Lucas Vázquez perdiéndose el final de temporada, Dani Carvajal trabajando para volver al cien por cien y Sergio Ramos acortando plazos para poder regresar al equipo cuanto antes, Chust, Arribas y Marvin estarán en Liverpool.

El lateral

Precisamente la baja de Lucas deja un boquete en el lateral derecho que Zidane tendrá que decidir cómo lo llena. La principal opción es colocar a Álvaro Odriozola, como hizo en el encuentro ante el Barça en el momento en el que el gallego se lesionó. Aún existe la posibilidad de que Mendy pueda cambiar de banda y se coloque Marcelo en esta posición o, incluso, que el técnico francés opte por defensa de tres y Marvin pueda ser titular como carrilero derecho.

El partido frente al Liverpool es un particular Rubicón que tiene que afrontar el Real Madrid. A partir de esta cita, comenzará a recuperar unidades fundamentales y confía en no perder más, teniendo en cuenta los casos de Lucas o Varane. Cabe recalcar que ha jugado tres partidos fundamentales con una defensa con solo un jugador titular.

Convocatoria

Porteros: Courtois, Lunin y Altube.

Defensas: E. Militão, Nacho, Marcelo, Odriozola, F. Mendy y Chust.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Isco, Marvin y Arribas.

Delanteros: Benzema, Asensio, Vini Jr., Mariano y Rodrygo.

[Más información: Valverde hace saltar las alarmas en el último entrenamiento del Real Madrid]