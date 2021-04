Sergio Ramos, positivo por Covid-19

Sergio Ramos ha dado positivo por Covid-19. El Real Madrid ha comunicado el contagio de su capitán a primera hora de este martes tras obtener los resultados del último test en coronavirus. De esta manera, el central tendrá que aislarse en su domicilio mientras supera el virus, que coincide en un momento en el que ya estaba de baja por culpa de su última lesión.

El anuncio del positivo de Sergio Ramos llegó justo en el momento en el que sus compañeros emprendían su viaje a Liverpool para medirse al conjunto red este miércoles en Anfield. "El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Sergio Ramos ha dado resultado positivo en el último test de COVID-19 que se le ha realizado", anunciaba el club blanco a través de un comunicado en su página web.

Con el de Ramos, ya son dos los positivos que tiene actualmente el Real Madrid en su plantilla. La semana pasada, a horas de jugarse el partido de ida contra el Liverpool, se anunciaba el de Raphael Varane. Zidane tiene a su pareja de centrales contagiada y, por tanto, fuera de disponibilidad de cara a los próximos partidos.

Sergio Ramos, abandonando el terreno de juego tras el partido de la Supercopa de España EFE

Plazos de Sergio Ramos

El pasado 1 de abril se anunciaba que sufría una lesión en el gemelo interno de la pierna izquierda. El tiempo estimado de recuperación para un problema así suele estar estimado en torno a un mes, por lo que Ramos podría cumplir con los mismos plazos pese al positivo por coronavirus. Eso sí, al estar aislado en su domicilio, tardará algo más en coger el ritmo de sus compañeros en las sesiones de entrenamiento en Valdebebas.

¿Cuándo volvería? El primer partido del Real Madrid para mayo está programado contra Osasuna, que dará el pistoletazo a la recta final del campeonato de Liga con la disputa de las últimas jornadas. Su recuperación para entonces podría apretarse incluso más con su positivo, por lo que podría apuntar a la siguiente cita liguera que es contra el Sevilla, el fin de semana del 8 y 9 de mayo. Las semifinales de la Champions se celebran entre el 28 de abril y el 5 de mayo.

Ramos y el Real Madrid

Se suman los problemas para Sergio Ramos, que todavía no ha renovado su contrato con el Real Madrid. En algo menos de tres meses quedará libre de todo vínculo con el club blanco, mientras su renovación no llegue antes del 31 de junio. La situación parece estar estancada y, como el propio central ha dicho en las últimas semanas, todavía no hay ninguna novedad sobre el futuro de su carrera deportiva.

En cuanto al Real Madrid, Zidane parece haber encontrado en Nacho y Militao dos reemplazos de categoría para Ramos y Varane. El técnico francés, que sigue viendo como su equipo es víctima fruto de una 'maldición' con las lesiones y los positivos, suma ya 26 problemas entre los jugadores de su línea defensiva, contando ya con el positivo del camero.

