Doncic enloquece la NBA con sus malabares: su última canasta imposible

En la NBA no dejan de alucinar con Luka Doncic. El base esloveno es en la pista uno de los jugadores que más llama la atención dentro de la pista, pero fuera de ella no se queda corto.

Su última genialidad junta su habilidad con los pies y su capacidad para anotar tiros imposibles. Ocurrió justo antes del partido que enfrentó este lunes de madrugada a los Dallas Mavericks contra los Philadelphia Sixers.

Cuando el esloveno se retiraba a vestuarios quiso dar unos toques con el pie a la bola, incluso con los hombros, para acabar probando desde detrás de la pista un lanzamiento a canasta. ¿Cuál fue el resultado? El que todos esperan.

Luka Doncic se erigió una vez más en el líder de los Dallas Mavericks al conseguir 32 puntos, cuatro rebotes y cuatro asistencias.

Pero no pudo evitar la derrota al no tener toda la ayuda necesaria del resto de sus compañeros después que el pívot letón Kristaps Porzingis no jugó al tener descanso por el protocolo de lesiones después que la pasada noche si compitió durante el duelo ante los San Antonio Spurs, que los Mavericks también perdieron a domicilio por 117-119.

Doncic, contra los Sixers Reuters

Doncic no puede con Embiid

Los Sixers se impusieron a domicilio por 95-113 ante los Mavs que sufrieron la segunda derrota consecutiva. El pívot camerunés Joel Embiid aportó 36 puntos, incluidos dos triples, con siete rebotes y permitió que los Philadelphia Sixers cerrasen con triunfo el décimo partido de visitantes de los 12 últimos que han disputado.

Embiid acertó sus seis tiros libres en los primeros cuatro minutos y estuvo a 14 de 15 desde la línea cuando al final del partido los Sixers dejaron la marca en 8-4.

Los Sixers (37-17) se colocaron con medio juego de ventaja sobre los Brooklyn Nets en el liderato de la División Atlántico y la Conferencia Este.

Embiid anotó ocho puntos, incluida una jugada de tres puntos justo después de un mate de Simmons, durante una racha de 10-1 que le dio a Filadelfia una ventaja de 45-60 al final de la primera mitad.

Embiid, que no jugó en el último cuarto, acertó 10 de 17 tiros de campo y estuvo siempre imparable en el juego interior.

Debut de JJ Redick

El debut en Dallas del escolta JJ Redick tampoco fue un gran impulso. El veterano jugador se había estado recuperando de una lesión en el talón derecho desde que fue adquirido de los New Orleans Pelicans en la fecha límite de cambios hace más de dos semanas con la esperanza de impulsar a los Mavericks en la línea de tres puntos.

Jugando contra uno de sus ex equipos y su entrenador de cuatro temporadas con Los Angeles Clippers en Doc Rivers, Redick ingresó al final del primer cuarto y falló dos tiros desde el interior del arco antes de conectar en su primer intento de triple.