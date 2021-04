El mensaje desde el vestuario del Liverpool sobre la remontada ante el Real Madrid

El Liverpool afronta el gran reto de la remontada ante el Real Madrid. El 3-1 que encajaron en el Alfredo Di Stéfano es una diferencia muy importante y no será nada sencillo poder dar la vuelta a un resultado como este. Andrew Robertson ha querido lanzar un mensaje de ilusión a su afición, con la que no podrá contar en Anfield, y de confianza en sus compañeros para poder repetir un momento como el que vivieron hace un par de temporadas ante el Barça.

Posibilidades

"Todavía estamos en la competención. Quizás no muchos crean en nosotros, pero creemos que podemos lograr un mejor resultado y eso nos da la oportunidad de pelear. Necesitamos ser mejores. Necesitamos presionar a un equipo experimentado y ver cómo manejan ellos esa ventaja".

Espíritu de remontada

"El partido del Barça, no es ningún secreto, no hubiera sido posible sin los aficionados. Nos hicieron sentir 10 pies más altos. Salir al campo con 54,000 personas que creían en la remontada nos dio el 5% extra. Necesitamos crear esa atmósfera antes empezar y en el campo. No debemos pensar en nada más. Si lo hacemos, será increíble. Si no lo conseguimos, al menos poder mantener la cabeza en alto. Sabemos lo que significa esta competición y queremos estar en ella todo el tiempo que podamos".

Racha en casa

"Nuestra racha en casa no ha sido buena desde el Boxing Day. Puntos que perdimos, derrotas, no hemos sido suficientemente buenos. Haber conseguido la primera victoria marca la diferencia. Mañana tendremos buenas sensaciones cuando salgamos al campo. Estaremos llenos de confianza, sin nada que perder. Necesitamos una mejor actuación que la que hicimos el otro día, eso nos dará la mejor oportunidad para pasar. Sabemos que necesitaremos un partido casi perfecto para poder pasar".

Como uno más

"Es muy importante que lo pensemos en este partido como si fuera uno más. Tenemos que jugar nuestro propio partido, ponerlos bajo presión e intentar ganar. Como siempre. En el Liverpool vivimos con la presión de ganar todos los partidos. Si cumplimos con el plan, vamos a ver dónde estamos en los últimos minutos del partido. Cuando lleguen las ocasiones, tenemos que intentar aprovechar las nuestras y minimizar las suyas. Sabemos que nos enfrentamos a un gigante europeo con su propio plan de juego".

Una oportunidad

"Estamos decepcionados con el partido de la semana pasada, no nos escondemos. Encajamos tres goles muy baratos que podrían haberse evitado. El gol que metimos es la única ventaja. Nos hemos dado una oportunidad. Depende de nosotros aprovecharla. Algunos nos han descartado y tenemos que cambiar eso. Somos tan positivos como podemos".

Motivados

"Tenemos que ser capaces de ser lo más intensos que podamos. Son los cuartos de la Champions League. Me encantaría que estuvieran los 54.000 aficionados, pero no es posible. Los muchachos están motivados y decididos a pasar. El Real Madrid ha estado en esta posición antes y seguro que estarán igual de motivados también".

Ejemplo del Barça

"Son eliminatorias diferentes. La del Barça fue una noche increíble y no hubiera sido posible sin la afición. El ruido que hicieron fue increíble. Mañana no tenemos eso contra el equipo más experimentado del torneo. Son un equipo fantástico y será un gran desafío para nosotros. Creemos que podemos ganar cualquier juego y veremos si es suficiente esa noche. Haremos una noche incómoda para ellos".

Posición en la Premier

"Solo pensamos en que tenemos la posibilidad de ganar el trofeo más grande de Europa. Nuestro equipo está concentrado en el partido de mañana, ya hemos tenido éxito en el pasado. Esa es nuestra motivación. La carrera para alcanzar los puestos de Champions vendrá sola si conseguimos este objetivo. Mañana se trata de avanzar a la semifinal, así que eso es todo lo que nos preocupa porque sabemos lo especiales que pueden ser".

El ataque del Madrid

"Mirando a sus jugadores de ataque, todos tienen calidad. Lo demostraron la semana pasada. Los extremos jugaron bien, Benzema es uno de los mejores del mundo... Tenemos que mantenerlos fuera del área. En el último partido no demostramos lo buenos que somos defendiendo".

[Más información: Klopp anuncia un plan contra Vinicius para el partido de vuelta]