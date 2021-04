Raiola: "El Dortmund no quiera vender a Haaland, pero puede que yo no esté de acuerdo"

¿Dónde jugará Erling Haaland la próxima temporada? Esta pregunta que mantiene el interés de los aficionados también mantiene pendiente al propio futbolista, a su entorno y a los clubes en los que puede militar a partir del mes de junio. El Borussia Dortmund cierra filas a su alrededor, pero Mino Raiola no quiere sentenciar su futuro tan pronto.

En declaraciones para Sport1, el representante italiano ha hablado sobre las últimas declaraciones de Michael Zorc, el director deportivo del Dortmund: "Puedo confirmar que estuve en Dortmund para mantener conversaciones. Michael Zorc nos dejó claro que el Borussia Dortmund no quiere vender a Erling este verano".

"Respeto esta opinión, pero no significa automáticamente que yo también esté de acuerdo. El Borussia Dortmund fue muy claro al exponer su punto de vista. Estamos de acuerdo con eso. No hay guerra entre nosotros y el BVB, absolutamente no. La relación con Zorc, Hans-Joachim Watzke y Kehl sigue siendo buena".

Erling Haaland, calentando antes de un partido REUTERS

Las palabras de Raiola llegan después de que fuese el propio Zorc el que hablase del del futuro del delantero noruego: "Me gusta ceñirme a cómo se ve la base contractual y cómo se han llevado a cabo las discusiones directas en la última semana". En declaraciones para ARD Sportschau, el director deportivo añadió que tienen "un plan muy claro para comenzar la nueva temporada con Erling".

Después de responder al Borussia Dortmund, Mino Raiola también entró a puntualizar algo que se refiere a su persona: "Se escriben muchas tonterías sobre mí. Pero eso no me importa. Nunca hablaré de conversaciones o negociaciones en los medios. Solo hablo de eso con mis jugadores, los familiares y los respectivos clubes".

Interés por Haaland

En el Borussia Dortmund no quieren ni imaginarse el escenario de no contar en su plantilla con Erling Haaland la próxima temporada. Pero la opción de no jugar la Champions League en la 2021/2022 es una variante que se teme en el Signal Iduna Park porque podría provocar que sus estrellas intentasen salir en verano.

Son varios los clubes que estarían encantados de hacer un sitio en su plantel al internacional noruego. Entre ellos destaca el Real Madrid. Sería el club blanco la primera opción para el delantero de abandonar el Dortmund. En el Santiago Bernabéu gusta desde hace mucho tiempo y estarían dispuestos a acometer la operación.

Haaland, molesto con el rendimiento del Borussia Dortmund EFE

Como EL BERNABÉU ha venido contando, en el Real Madrid hay tres nombres en la agenda para reforzar la plantilla y entre estos está el de Haaland. Uno es el del nórdico y los otros son los de Mbappé y Alaba. Cada vez queda menos para la apertura del mercado de fichajes de verano y las informaciones en uno y otro sentido se intensifican.

