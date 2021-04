Levy le cierra la puerta de la Premier League a Harry Kane: ¿una opción para el Real Madrid?

En toda Europa se ha hablado de nombres como Haaland, Mbappé, Messi, Neymar o Cristiano Ronaldo para el próximo mercado de fichajes. Grandes estrellas que podrían cambiar de equipo o que incluso podrían unirse en sus nuevos destinos para intentar establecer un dominio hegemónico del fútbol europeo los próximos años. Sin embargo, hay un nombre que había pasado desapercibido para todos y que puede ser la gran clave.

Se trata del delantero del Tottenham Harry Kane, un futbolista de talla mundial que podría llegar con la condición de estrella a cualquier equipo del mundo para ser titular indiscutible. Hasta ahora, su nombre no ha ocupado portadas como los de los citados anteriormente, pero podría ser el tapado de los grandes clubes europeos y un gran disgusto para José Mourinho y su Tottenham.

La situación del delantero británico en estos momentos es realmente complicada. Es la gran estrella del conjunto londinense y además se trata de un ejemplo para todas las jóvenes promesas de los Spurs. Canterano del Tottenham, tuvo que salir varias veces del antiguo White Hart Lane mediante cesiones para poder terminar creándose un hueco en el equipo de su corazón.

A base de mucho esfuerzo y sacrificio, terminó siendo la referencia de un equipo de segundo nivel en Inglaterra que gracias a su influencia ha terminado peleando con los grandes e incluso jugando finales de Champions. Harry Kane se ha hartado de meter goles estos últimos años acumulando más de un lustro con más de 30 tantos por curso. Además, ha sabido adaptar su juego al nuevo fútbol que impera hoy en día y ha pasado de ser un goleador, un delantero de área a ser un futbolista total, a dominar todas las facetas del juego y a aparecer en cualquier zona del campo. Es lo más parecido a Benzema que podría que haber en el mercado, con algo menos de calidad, pero con más gol.

La situación del Tottenham este curso no es realmente buena y corre un serio riesgo de quedarse fuera de la Champions e incluso fuera de la Europa League. Por ello, Harry Kane ya le habría pedido a su presidente, el rocoso Daniel Levy, que en caso de no jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, quiere salir de Londres y probar suerte en otro equipo que le permita dar el salto definitivo a la élite.

Si hay un presidente con el que es difícil o casi imposible negociar es Levy. El Real Madrid ya lo probó en sus carnes con los fichajes de Bale y Modric y nunca más ha querido volver a intentarlo a pesar de que hubo cierto interés en jugadores como Christian Eriksen. Sin embargo, el empresario británico nacido en Essex parece estar adaptándose a una nueva personalidad, algo más accesible, y empieza a entender los deseos de Harry Kane. Además, esta venta podría eliminar cualquier atisbo de problema económico que la Covid-19 pudiera haber provocado a los londinenses.

Tal y como afirman el medio The Athletic, Levy estaría dispuesto a abrirle la puerta de salida a Harry Kane, pero con una condición. Esa puerta le situaría directamente en uno de los grandes de Europa, pero no en Inglaterra, ya que el presidente del Tottenham no quiere que la salida de su delantero termine reforzando a uno de sus rivales de la Premier League. Por ello, no ha querido saber nada del interés de Manchester City y Manchester United en el jugador.

De esta forma, ya se especula en Inglaterra con el posible interés del Real Madrid en Harry Kane teniendo en cuenta los buenos antecedentes entre ambos clubes y que en esta ocasión podría ser incluso Levy quien llamara al Real Madrid para ofrecer a su delantero antes de que se fuera rumbo a Manchester. La última operación entre ambos clubes ha sido la llegada de Reguilón a Londres para reforzar el equipo de José Mourinho.

Diversas informaciones llegadas desde Inglaterra apuntan a que el precio para clubes ingleses podría ser hasta del doble respecto a otros clubes de fuera de las islas británicas en una operación que, eso sí, no bajaría de los 100 millones de libres. Quizás este precio pueda ser algo elevado para el Real Madrid que tiene todos sus esfuerzos centrados en los fichajes de Haaland y Kylian Mbappé, por lo que Kane no aparecería, al menos de momento, entre sus prioridades.

No obstante, sí podría ser una pieza para comenzar a hacer rodar la bola de nieve del mercado. Con Mbappé en el conjunto blanco, el PSG podría lanzarse a por la contratación de Kane, un jugador que conoce muy bien Mauricio Pochettino. Todos quedarían así contentos y reforzados. A sus 27 años y tras anotar este curso 30 goles y repartir 16 asistencias, Kane parece decidido a dejar el equipo de Mourinho para recalar en un grande.

