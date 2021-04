'Operación Erling Haaland': satisfacción en su entorno con el proyecto del Real Madrid

Si uno de los nombres propios del mercado de fichajes en el Real Madrid es Kylian Mbappé, el otro es el de Erling Haaland. El delantero noruego sigue siendo el objetivo número del club blanco para la próxima temporada y su entorno ya conoce el proyecto que le tienen preparado en Valdebebas.

Fue la pasada semana cuando Mino Raiola y el padre de Haaland se dieron un tour por Europa para conocer las intenciones de los pretendientes del todavía delantero del Borussia Dortmund. El jueves llegaron ambos a España, donde se reunieron con el Real Madrid y con el Barcelona.

Primero tocó visitar la Ciudad Condal para después coger el puente aéreo y llegar a la capital. En Madrid se produjo la cumbre entre el padre del futbolista, Mino Raiola y José Ángel Sánchez. Pese a lo que se contó en un primer momento, en la reunión no estuvo Florentino Pérez en representación del club blanco, sino la mano derecha del presidente.

Sin hablar de cifras

En el Borussia Dortmund saben que la situación para retener al jugador es cada vez más complicada. Haaland no quiere ni oír hablar de la posibilidad de no jugar la Champions League la próxima temporada y es que, como él mismo dijo recientemente, esta es la competición "en la que brillan las estrellas".

Erling Haaland, antes de un partido REUTERS

El conjunto del Signal Iduna Park también sabe que a partir de 2022 se activará la cláusula por la cual podrá abandonar el club por 75 millones de euros y es por eso por lo que estarían dispuestos a recaudar prácticamente el doble, alrededor de 150 'kilos' este mismo verano de 2021.

Sin embargo, en la reunión mantenida entre el Real Madrid y el entorno del futbolista no se habló de cifras. Ni de la comisión de Mino Raiola ni de cuál sería la ficha del ariete nórdico. Lo que sí estuvo sobre la mesa, tal y como ha revelado Jorge Calabrés en El Bunker CF, es cómo es el proyecto que ofrece el club blanco a Erling Haaland.

En la pole

El Real Madrid es, en estos momentos, el mejor posicionado para conseguir el 'sí, quiero' de Haaland. Y con diferencia en esta carrera virtual. Aunque no está solo el club de Concha Espina en la pelea por hacerse con sus servicios. Pero su máximo rival no sería tampoco el Barcelona.

Laporta ya tiene lo que quiere: la foto intentando el fichaje del internacional noruego. También ha comenzado así la campaña para luego poder decir, cuando no consigan la firma, que no se pudo hacer por las comisiones y por un largo etcétera. Pero la realidad es que en Can Barça no pueden hacer frente a la operación... y si de paso pueden inflar las cuentas para torpedear al eterno rival, mejor.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la Champions League Reuters

El gran rival del Real Madrid por el fichaje de Erling Haaland está en la Premier League. Parece complicado pensar ahora en el Manchester City por las malas relaciones con Mino Raiola. El agente mantiene una guerra abierta con Pep Guardiola y se antoja imposible que el agente lleve a uno de sus jugadores al Etihad Stadium.

Aunque también se ha hablado de Chelsea, Liverpool o Manchester United en algún momento. Eso sí, el Real Madrid ha tomado la delantera y tanto el padre de Haaland como Raiola salieron muy contentos después de conocer las instalaciones del club y el proyecto que tienen preparado para él.

