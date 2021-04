Klopp: "No habría invitado a Sergio Ramos a mi cumpleaños, pero ahora me lo pensaría"

El Liverpool llegó en la tarde del lunes a Madrid para disputar este martes el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. En la previa del encuentro, Jürgen Klopp ha comparecido ante los medios de comunicación. En la rueda de prensa, el técnico alemán ha recordado la final de Kiev ante el Real Madrid de 2018, además de revelar cuál es el club español con el que más se identifica.

Final de 2018

"Este Madrid no tiene nada que ver con el de 2018. Recuerdo el partido, por cierto, todos me preguntaron un mes después si invitaría a Ramos a mi 60 cumpleaños y dije que no. Ahora me lo pensaría. No puedo recuperar ese enfado, pero ya dije que no me gustó lo que pasó aquella noche. Si somos mejores pasaremos y si no, lo hará el Real Madrid".

Lesión de Salah

"Tras la lesión ellos empezaron a dominar el partido. Nuestro equipo está preparado para este tipo de partidos. Todo el mundo dice que el Madrid es favorito, pues estupendo, no pasa nada. No nos molesta. 25 minutos no fueron suficientes aquel día y nadie le interesa echar la vista atrás. Desde entonces han pasado muchas cosas. Nos sentimos bien".

Sergio Ramos y Mo Salah en la final de la Champions de 2018 en Kiev Quique Falcón / EL ESPAÑOL

Premier perdida

"Se trata de conseguir todo lo posible esta temporada. Otras veces hemos tenido unos cimientos mejores. Yo pensaba que no nos íbamos a clasificar para la Champions. Tenemos que perseguir al Madrid, están en un gran momento, saben cómo ganar la Champions y es un equipo muy bueno".

¿Entrenar al Real Madrid?

"Si al final de mi carrera solo fueran el Mainz, el Borussia Dortmund y el Liverpool no estaría mal. No creo que me arrepintiera de no haber entrenado al Madrid. Pero aquí el tiempo es una maravilla y es una maravilla vivir aquí. Lo he visto cuando he llegado".

Klopp durante un partido del Liverpool Reuters

Equipo español con el que se identifica más

"Tengo que pensarlo. Creo que sería adecuado para los grandes clubes de aquí, pero mi español es súper malo y hay grandes entrenadores en los banquillos de esos equipos. Lo único que puedo hacer aquí es pedir una cerveza. En el Mallorca estaría genial, para vivir allí, ese clima...".

¿Tabla de salvación o revancha?

"No es una revancha, así es la vida. Vamos a intentar ganar, pero a veces tienes la emoción a flor de piel cuando no ha pasado mucho tiempo. Zidane y sus chicos saben muy bien cómo funciona todo. Estamos en un buen momento ahora".

