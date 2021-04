El vestuario del Real Madrid le pide a Sergio Ramos su renovación: "Es lo mejor para los dos"

Todo el mundo está pendiente de lo que suceda con Sergio Ramos en estos meses que quedan para el final de su contrato. El vestuario merengue no pierde de vista lo que pueda suceder con el capitán del Real Madrid, sobre todo porque todos desean que la historia acabe de forma satisfactoria para las dos partes. Y es que algunos miembros de esa plantilla tienen clara cuál sería la mejor decisión sobre la renovación, el tema que tiene preocupada a la afición.

Nacho Fernández ha hablado sin pelos en la lengua sobre este asunto. "No sé si el club quiere renovarle o no, pero sí tengo claro que lo mejor para el Real Madrid es que se quede Sergio Ramos y lo mejor para Sergio Ramos es que se quede en el Real Madrid", sentenció el central que tendrá que hacer de él este martes en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League por su última lesión muscular que le tendrá un mes fuera.

Ante el Liverpool precisamente tendrá una nueva oportunidad para demostrar su compromiso con el club, ya que termina contrato en 2022. Es por lo que reconoció que está preocupado por la situación de Ramos. "Lógicamente, que el Real Madrid renueve a Ramos, que el Madrid fiche un central, que fiche dos, son situaciones que afectan a mi decisión. Creo que es algo normal. Aquí estoy feliz, me queda una temporada más, todavía no he hablado con el club, pero estoy tranquilo. Tomaremos la mejor decisión", explicó Nacho.

Nacho, antes del partido frente el Liverpool: "Sergio Ramos es amigo y está mal, lógicamente"

La zaga merengue podría sufrir una auténtica revolución ante la posibilidad de que Ramos y Nacho salgan, pero es que Raphaël Varane y Eder Militao tampoco tienen clara su situación. El francés termina también su contrato en 2022, mientras que el brasileño no ha terminado de convencer del todo desde su llegada. Mientras, el canterano merengue explica que, "si las circunstancias se dan", será "el primero en firmar acabar aquí la carrera".

[Más información: Nacho Fernández: "Me gustaría retirarme en el Real Madrid"]