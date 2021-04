Sergio Ramos, sobre su renovación: "Me he ganado el derecho a tomar la decisión que quiera"

Sergio Ramos se ha acostumbrado en los últimos meses a ser noticia casi a diario tanto por su renovación como por su estado físico. Su lesión de rodilla y su última dolencia muscular en el gemelo que le va a tener varias semanas fuera no ha gustado nada en el Real Madrid y han generado también un cierto malestar con la afición.

En pleno proceso de renovación, Sergio ha visto como estas dos lesiones han provocado que su situación se complique aún más mientras sigue sin darle una respuesta al conjunto blanco, que tiene decidido no variar su oferta. Si el capitán continúa o no en el equipo madridista será decisión suya. De momento, tanto él como su agente ya han decidido ponerse en el mercado mientras en la entidad merengue siguen aguardando su decisión con paciencia como gesto a todo lo que ha dado el jugador al club.

Paralelamente a sus lesiones y a su renovación, Sergio Ramos también está siendo noticia por sus diferentes apariciones. Tras su entrevista con el famoso YouTuber Ibai Llanos llega el estreno de la segunda temporada de su serie, La Leyenda de Sergio Ramos, un contenido creado por Amazon Prime Video y que en esta segunda entrega se centra más en la vida personal y profesional del jugador blanco. Y también, como no, en su renovación.

Sergio Ramos y la promoción de 'La Leyenda de Sergio Ramos'

El Diario AS ha tenido acceso a varios momentos de la propia serie que ya han visto la luz antes de que este viernes se consume el estreno del documental en España. Mientras en el territorio nacional llegará el 9 de abril, para el resto del mundo el gran lanzamiento será el próximo 18 de junio.

Uno de esos momentos es una reflexión de Sergio sobre su famosa renovación: "Me he ganado el derecho a tomar la decisión que quiera. Estoy de puta madre y los años que vengan rendiré al máximo nivel. Si no, me quedo en mi casa. Si no, no me merecería la pena. Que esté bien con mi edad no es casualidad. Venimos de años atrás sembrando".

Su salida de Sevilla

También habla de su fichaje por el Real Madrid, su salida de Sevilla y su sentimiento por el equipo de Nervión: "El mayor error fue no dar explicaciones. Dejé que otros contaran la historia por mí. Mi fichaje por el Real Madrid fue un traspaso acordado entre clubes. Florentino Pérez y José María del Nido eran los presidentes. Jamás fue el pago de una cláusula como se vendió".

"Eso generó que la afición no me tratase con el mismo cariño que yo siempre les he tenido y siempre tendré. Se le mintió al sevillismo y eso es lo que hizo que a mí se me recibiera de una manera muy dolorosa. No perdonaré nunca el dolor que pasaron mis abuelos o mis padres, que no pueden pisar a día de hoy el campo del Sevilla. Por eso he actuado con esa ira cuando he marcado... Por todo lo que han sufrido sobre todo los míos. Y volvería mil veces a tomar la misma decisión, pero nunca dejaría que se contase como se hizo. Soy sevillista, lo seré hasta la muerte, pero también puedo decir en mayúsculas y con la boca grande, que soy el capitán del Real Madrid y la selección española".

Sergio Ramos, con la Selección EFE

Su retirada del fútbol

En tiempos en los que su renovación está en boca de todos, Ramos también empieza a pensar en el adiós: "Pienso en la quinta Champions, el Mundial, los Juegos... Me iré cuando llegue el momento. La idea es formar parte de la historia del mejor club del mundo, el Real Madrid. La retirada la veo hoy bastante lejos".

"Es un momento y una decisión tan personal y tan tuya, que cuando llegue, yo creo que mi cuerpo lo notará. Y de momento no ha llegado. Creo que el cuerpo me va a aguantar muy bien porque me cuido al milímetro. Tengo muchas ganas de competir y de ganar. Y creo que llegará un día en el que mi mujer y mis hijos sean tan determinantes para tomar una decisión".

Además, recuerda un momento de su carrera en el que le tocó medirse en varias ocasiones a un jugador que le marcó, Ronaldinho: "Siempre he sido muy fan de su fútbol y su magia. Ha sido un jugador distinto. Pasarán los años y no volveremos a ver un jugador con esa magia, diferencia y superioridad. Durante una época me tocó pararlo o por lo menos intentarlo. Aprendí que había que esperarlo. No había que entrarle nunca. Era prácticamente imposible en una acción individual contra él".

