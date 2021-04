Zidane: "Esta temporada se nos ha infravalorado"

Empieza la gran semana del Real Madrid. Los blancos encaran la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League como el primer plato de un periplo que tendrá a Valdebebas como su punto caliente. Zinedine Zidane pondrá a prueba su capacidad innata para superar rondas de la máxima competición continental ante el Liverpool antes de un Clásico que podría ser definitivo para decidir La Liga. El francés analizó el choque en rueda de prensa junto a Nacho Fernández.

Vuelta de Hazard

"Lo hemos hablado muchas veces. Lo importante es que Eden esté tranquilo y totalmente recuperado. No creo que lo del otro día fuera precipitaro, fue la sensación del jugador. Nunca haríamos jugar a un jugador que no se sienta recuperado. Ahora se siente bien. Haremos las cosas poco a poco. De momento es así".

Racismo

"Lo que te puedo decir es una cosa clara. El tema de racismo es tolerancia cero. No estuve allí. Lo que siento yo dentro es lo que te puedo decir. Antes de todo es el respeto a la persona. Es lo más importante. Racismo, tolerancia cero".

Partido más importante

"Sí, porque es el siguiente. Es un partido importante como lo fue el del Eibar. Ahora nos toca jugar en Champions y nos enfocamos solo en lo que pase mañana".

Zinedine Zidane da una indicación durante un partido LaLiga

Infravalorados

"Creo que sí. Al final, nosotros nos merecemos respeto, tengo mucha confianza en mi equipo. Eso no lo podemos cambiar. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo cada día. Este club hace que se hable mucho fuera, pero nunca damos las cosas por perdidas mientras haya esperanza. Vamos a pelear, a seguir trabajando fuerte. Mañana va a ser un día muy duro".

El mejor Hazard

"Me gusta tener a los jugadores sanos, no me gusta que estén lesionados. Este año hemos tenido muchos lesionados. Espero recuperar a Eden lo antes posible y espero que se antes del final de la temporada".

Jugar con Benzema

"Aquí todos saben jugar. Son los mejores. Entienden muy bien a Karim y Karim a los demás. Es lo que está pasando en el campo. Hay mucha química entre ellos".

Klopp

"Es un gran entrenador. Tiene experiencia. El trabajo que ha hecho en toda su carrera y con el Liverpool es muy bueno. Cada uno tenemos nuestras cosas. Me fijo en todos los entrenadores, sobre todo cuando estaba haciendo el curso".

Zinedine Zidane, en la banda del Estadio de Balaídos LaLiga

Bajas del Liverpool

"No se si es una debilidad. Tienen otros jugadores. Lo que te puedo decir es que tenemos muchas bajas también, pero la fuerza está en el equipo".

El peligro

"Es un conjunto muy fuerte. Para mi es eso lo más fuerte. Sabemos que los tres delanteros tienen mucha efectividad, pero tenemos que prestar atención a todo".

La final de Champions

"El pasado, pasado está. Para los dos equipos es un partido diferente. Preparamos un partido diferente".

Haaland

"Como no es un jugador nuestro, no entro en eso".

Salah

"No es mi jugador. Tengo 25 jugadores aquí, yo soy el entrenador del Real Madrid y estoy disfrutando del momento. Me gusta jugar contra jugadores como Salah".

