Adrián Sánchez: "Con el corazón en la mano, no me gustaría ver a Haaland en el Real Madrid"

Adrián Sánchez ha sido el invitado especial en el octavo programa de El Bunker CF. Junto a Nacho Peña y Jorge Calabrés, el conductor de Más que pelotas ha hablado sobre la actualidad del Barcelona, del mercado de fichajes y también de El Clásico que se celebra este sábado 10 de abril. Además, se ha 'mojado' con el futuro de Erling Haaland.

Venta de jugadores

"La intención del Barcelona es la de quitarse de encima a Coutinho y a Griezmann. Yo cambiaría a Griezmann por Joao Félix".

Messi está muy solo

"Si Messi no hace nada, parece que no hay nada más y es algo que me molesta de Coutinho, me molesta de Dembélé...".

¿Dónde jugará Haaland?

"Si yo me tengo que mojar, creo que Haaland se queda en el Borussia Dortmund hasta el año que viene. Con el corazón en la mano, os digo que no me gustaría verle en el Real Madrid".

Haaland no es lo mismo que Neymar

"Lo de Neymar sí que fue un teatro de la junta directiva anterior porque sabían que no tenían ni un duro y no le iban a fichar. Pero esto con Haaland creo que es diferente. Entiendo que Laporta lo que quiere hacer es un movimiento de 'he vuelto y podemos fichar a cualquiera'. Un 'lo hemos intentado'".

Futuro de Ansu Fati

"Yo no vendería a Ansu Fati. Sería mandar un mensaje erróneo hacia la gente que viene de abajo, de que lo puedes hacer muy bien, pero como te lesiones... Creo que antes hay que vender a otros lastres".

¿Antimadridista?

"Antes sí. Cuando era más adolescente, tengo que asumir la edad que tengo -risas- sí que celebraba los goles contra el Real Madrid. Ahora no quiero que gane, pero tampoco celebro los goles en contra. No soy un 'anti' nada. Antes sí lo era, pero ahora ya no. Con los años ves el fútbol diferente. Vi las tres Champions del Madrid seguidas y lo vi con normalidad. Si me hubiese pillado con 20 años...".

El Clásico

"Estamos viendo una regularidad en la manera de jugar, en el equipo... Creo que el Barça llega más seguro de lo que juega y a lo que juega que el Real Madrid. No soy ultra de nada, pero creo que al Real Madrid esta temporada en muchos partidos que le aprietan, le cuesta. Aunque es fiable, cuando le aprietan mucho, creo que al Madrid le falta ese 'punch'".

