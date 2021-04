Nacho Fernández: "Me gustaría retirarme en el Real Madrid"

La lesión de Sergio Ramos en este tramo final de la temporada supuso un gran agujero en la zaga merengue. Han sido en realidad muchos los problemas que ha tenido la entidad en esta zona del campo durante la temporada. Es por lo que ha sido vital que Nacho Fernández haya rendido en esta campaña a un nivel por encima de lo esperado. El canterano blanco está sumando muchas actuaciones de consideración y tendrá este martes una prueba de fuego ante el Liverpool.

El Real Madrid disputa el partido de ida de los cuartos de final de la máxima competición continental y Nacho tendrá que ser otra vez titular ante la baja del capitán, con la duda de si Zidane optará por una línea de cuatro atrás o por los tres centrales que se vieron en algunos momentos del choque de Liga frente al Eibar. Los ingleses visitarán el Alfredo Di Stéfano con la condición de haberse mostrado esta temporada mejor fuera que como local, por lo que esta zona del campo tendrá que rendir a su mejor nivel.

Se ha ganado que la afición confíe plenamente en él, como lleva haciendo prácticamente durante todos estos años en los que ha formado parte del primer equipo. Nacho ha comparecido en rueda de prensa junto a Zinedine Zidane este lunes en la previa del encuentro donde ha mostrado sus sensaciones de cara al choque, ha hablado sobre su futuro y ha puesto en valor el trabajo que está haciendo toda la plantilla para sacar adelante la temporada.

Tres centrales

"Bueno yo creo que el equipo está dando la cara con los dos sistemas. Llevamos una buena racha de partidos y es lo importante. Sea el sistema que sea tenemos que responder en el campo. La confianza es buena, llevamos una buena dinámica. Hay que darlo todo en el campo y sacar un buen resultado para la vuelta".

Mejor momento

"Se podría decir que sí. Llevo muchos partidos, pero quizá si me quedo con una temporada me quedo con esta. Me siento con una confianza sobre el campo que hace tiempo que no sentía. Es muy especial para un jugador de la casa como yo. Me gustaría alargar esto durante más tiempo".

Renovación

"Lógicamente. Que el Real Madrid renueve a Ramos, que el Madrid fiche un central, que fiche dos, son situaciones que afectan a mi decisión. Creo que es algo normal. Aquí estoy feliz, me queda una temporada más, todavía no he hablado con el club, pero estoy tranquilo. Tomaremos la mejor decisión".

El ataque del Liverpool

"Son jugadores de mucho nivel. Lógicamente que quieren tomarse la revancha, pero nosotros tenemos las mismas ganas o más".

Favoritos

"Ser favorito o no, nos importa muy poco. Nos centramos en ganar mañana y pasar la eliminatoria. Lo de ser favoritos os lo dejamos a vosotros. Sabemos lo que significa defender la camiseta del Real Madrid en estos partidos".

Sergio Ramos

"Lógicamente está mal por estar lesionado en estos momentos, más conociendo a Sergio por cómo es y su condición de capitán. No sé si el club quiere renovarle. Lo mejor para el club es que se quede Sergio Ramos y lo mejor para Sergio Ramos es que se quede en el Real Madrid".

Retirada

"Si las circunstancias se dan, yo seré el primero en firmar acabar aquí la carrera. Siempre digo que me gusta ir temporada a temporada. Si veo que las cosas están complicadas, tomaría otra decisión. Como jugador de fútbol sería bonito probar otra Liga, pero aquí es donde quiero estar".

Jota o Firmino

"A nivel profesional y en este tipo de eliminatorias, es más importante que el jugador se prepare mentalmente y físicamente. Son partidos en los que la cabeza a veces juega malas pasadas. Da igual que juegues contra Firmino o Jota, lo importante es estar al cien por cien".

Diferencias

"No dijo ninguna mentira. Desde que ganamos la Champions, ellos han sido campeones y nosotros hemos perdido a Cristiano. Pero no estoy de acuerdo en que se haya reducido la distancia. Nosotros estamos centrados en ganar el partido de mañana".

Españoles en venta

"Como jugador español me gusta que ese tipo de jugadores permanezcan el máximo posible en el club. Son situaciones que no dependen de nosotros, son proyectos que se crean poco a poco".

La selección

"Lo de Sergio es una decisión más para Luis Enrique. ¿Que se lesionara después? Estamos expuestos en cualquier momento, son cosas que pasan. Sobre mí, tengo ilusión por volver. Estoy en un gran momento de forma y tenía ilusión de ir a la última lista. Solo puedo seguir trabajando y ojalá el míster cambie de idea".

Infravalorados

"El míster dijo que teníamos derecho a que se nos repete y a que se nos deje pelear por La Liga. Quedan muchísimos puntos por jugar. Estamos en un club en el que estamos cada minuto con la presión. Sabemos llevarla y lógicamente cuando vienen etapas importantes queremos dar lo máximo".

