Haaland: "Mi sueño siempre fue jugar la Champions, es donde brillan las estrellas"

Hace no mucho, el nombre de Erling Haaland solo le conocían unos pocos. Aquel jovencísimo delantero que marcó con la selección de Noruega nueve goles en un solo partido del Mundial sub20. Ahora le conoce todo el mundo y son muchos los grandes de Europa que le tienen en sus agendas.

El futbolista también ha ido ganando seguidores y sobre ello ha hablado durante una charla desde la ciudad deportiva del Borussia Dortmund en Zoom. A Haaland le preguntaron por esa multiplicación de seguidores en Instagram, aunque el noruego quiso puntualizar un 'pequeño' detalle.

"Si vas y compruebas ahora mismo, verás que no son seis millones, verás que es otra cosa. Creo que tendrás que ir y comprobarlo de nuevo, para ser honestos. (Después de la comprobación) Sí, ha subido a 6,1 -millones- ahora", comentó el delantero nórdico con una sonrisa en los labios.

Erling Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund REUTERS

Para los medios de la Champions League, el jugador del Borussia Dortmund habló también sobre la máxima competición continental. Y es que si algo ha demostrado el internacional noruego es que mantiene un especial idilio con la Copa de Europa. En su debut, llegó a marcar un hat-trick.

Antes de él, el último en lograrlo había sido Wayne Rooney. Y, además, también ha sido el más joven en marcar en cinco partidos consecutivos en el torneo europeo. "Para ser honesto, no tenía idea de estos registros. Solo trato de hacer mi trabajo y mi trabajo es, por supuesto, marcar", afirmó el futbolista.

Haaland comentó que suele conocer estos registros de récord cuando "alguien después del partido" le avisa o si él mismo lo ve en alguna red social. Volviendo a la Champions, el jugador fue preguntado por lo primero que piensa cuando le mencionan la competición: "Pienso en el balón que va a la red".

Un sueño

La Champions League es su competición favorita, la que sueña con ganar. El pasado año fue apeado del torneo por el PSG y este curso se ha metido con el Borussia Dortmund en los cuartos de final, ronda en la que los aurinegros se enfrentan al Manchester City de Pep Guardiola.

Sobre la máxima competición continental y su debut dijo: "Nos estábamos enfocando en este debut en la Champions League con el Red Bull Salzburgo. También estaba esperando este momento. En mis sueños, obviamente, me imagine marcando en mi debut. Imaginé lo bueno que sería y luego fueron como 100 segundos y ¡marqué!".

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund REUTERS

"El estadio simplemente explotó. Así que sí, fue un debut increíble y tuve unos días increíbles", agregó después. Con su tío habló sobre este debut, diciendo ambos que sería "loco" marcar en su estreno en la Champions. Después, afirmó que para él es un torneo "especial"

"Como dije, es una competición especial, así que no sé qué pasa por mi cabeza, pero es como si estuviera girando un poco más cuando se trata de la Champions League", continuó el futbolista, quien aseguró que no se le ha subido la fama a la cabeza: "Solo soy un chico de Bryne y sigo siendo solo eso. Eso no ha cambiado".

En Champions Journal, Haaland quiso declarar que esta competición para él siempre ha sido un "sueño": "Mi sueño siempre fue jugar en la Champions League. Ahí es donde de verdad brillan las estrellas". El sueño de un joven jugador que se mantiene fiel a sus raíces: "Todavía tengo muchos buenos amigos de los que he sido amigo toda mi vida y, ya sabes, gente humilde y trabajadora".

[Más información: Raiola, el agente que declaró la guerra al Real Madrid y ahora quiere vestir a Haaland de blanco]