Tebas y la llegada de Haaland y Mbappé: "Está difícil, pero no imposible"

La semana pasada pasó el huracán Haaland por la península ibérica dejando mucho rastro en su camino entre Barcelona y Madrid. El noruego ha provocado un gran hilo de reacciones al movimiento de Mino Raiola y su padre y el que lo ha hecho este lunes ha sido el presidente de LaLiga. Javier Tebas ha dejado un pequeño hilo de esperanza sobre las opciones que existen de que el delantero, así como Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo, lleguen este próximo verano.

"Todo es difícil. Ya no solo por la situación económica, si no porque son grandes jugadores que tienen muchos clubes que quieren tenerlos en sus plantillas. Está difícil, pero no digo que es imposible. Yo creo que los grandes clubes españoles, si ven una posibilidad que no ponga en peligro su situación económica, lo van a intentar. También estos jugadores saben que el mercado no es el mismo que hace dos temporadas. Ojalá podamos tener alguno", concretó Tebas.

No es la primera vez que habla sobre este supuesto. En el pasado habló sobre lo que tendría que hacer el Real Madrid y el Barça para ficharles. "En la situación de hoy, equipos como el FC Barcelona tienen que dar salida a muchos jugadores para poder tener entradas, si no, es muy difícil que puedan llegar. Al Real Madrid no le pasa lo mismo, pero tiene otras circunstancias para hacerlo. Son los únicos dos que pueden hacer frente a esos fichajes. Salvo los clubes estado, a los que estamos vigilando muy de cerca, no caben en ningún sitio más", concretó en un acto de LaLiga en marzo.

Cuando presentó los presupuestos tras el mercado de invierno de los clubes, también comentó quiénes podrían acometer estas operaciones. "Puede haber algún tema puntual. Veo complicado que vengan Haaland o Mbappé. Mbappé solo puede uno y Haaland uno o dos. A Mbappé le queda año en el PSG. El Madrid esperará", explicaba a principios de marzo. Se podría decir que la progresión de optimismo en Javier Tebas ha ido in crescendo.

[Más información: La carrera por Haaland que lidera el Real Madrid: el club que cae, Barça, Dortmund...]