Raiola, el agente que declaró la guerra al Real Madrid y ahora quiere vestir a Haaland de blanco

Mino Raiola es el gran protagonista del mercado de fichajes. En sus manos está el futuro de Erling Haaland, que es el nombre más buscado de cara al próximo verano. A Mino, cuyo nombre real es Carmine, ya se le conoce por la amplia red de estrellas del balón a las que representa y, sobre todo, por las artimañas que siempre ha llevado a cabo para buscar traspasos y sacar el mayor provecho económico posible. Con el Real Madrid tiene una curiosa relación.

Hasta ahora, Raiola no ha sido capaz de colocar a ninguna de sus grandes figuras en el Real Madrid. No será porque no lo haya intentado veces, aunque hasta hace no mucho lo tenía casi imposible por parte del club blanco que se cerró en banda durante años a hacer tratos con el italiano. Las relaciones han mejorado hasta tal punto que esta semana se dio la reunión entre el Madrid y Raiola (y el padre de Haaland) con el nombre del noruego sobre la mesa.

Raiola siempre ha sido un agente polémico. En el Barça se enemistó con Pep Guardiola por Zlatan Ibrahimovic y la mala relación entre ambos todavía persiste a día de hoy entre ambos. Con el Madrid no tuvo un choque directo por algún futbolista que vistió de blanco, pero sí por algunos a los que se relacionó con la entidad blanca y que eran manejados por Raiola.

Uno de los casos que se recuerdan es el de Gianluigi Donnarumma, el joven portero del Milan que en la temporada 2016/2017 pudo cambiar de aires. Raiola provocó una guerra entre el club y el jugador y le llegó a ofrecer a varios equipos como al Real Madrid, que buscaba un portero y no lo fichó hasta 2018, Thibaut Courtois. Aquello resultó en la renovación del meta por el club rossonero, demostrándose que Raiola solo había utilizado al club blanco para encarecer la firma de su jugador.

El Real Madrid es un club que compra jugadores y luego los tira como un guante de baño Mino Raiola, en 2015

Las cosas por entonces ya no estaban bien. En 2015, cuando a Paul Pogba, entonces jugador de la Juventus, se le relacionaba con el Madrid, Raiola atacó al club blanco: "El Real Madrid es un club que tiene la costumbre de comprar los jugadores como quien compra guantes de baño y luego los tira como un guante de baño [...] Es también un club que ve a un jugador hacer seis partidos buenos en un Mundial y se lo compra. Nosotros no queremos un club así. Queremos ir a un club que crea en el potencial de Paul. No cierro las puertas del Madrid, pero tampoco las abro", decía.

Sus actitudes y sus maniobras en los negocios hicieron que el Madrid evitara a toda costa hacer negocios con él. Ocurrió con Marco Verratti, por ejemplo. Su nombre pesó también durante tiempo a la hora de lanzarse a por fichajes como el propio Pogba, que nunca ocultó que su sueño era vestir de blanco.

Pogba y Raiola

El verano que todo cambió

Sin embargo, algo cambio en el verano de 2019 y tuvo también a Pogba como protagonista. La situación del centrocampista francés en el Manchester United era casi insostenible y, en Madrid, Zidane le esperaba con los brazos abiertos. El deseo de uno y otro propició que el club blanco aflojara su 'veto' a Raiola y este, por su parte, presionara todo lo posible al United para cerrar la venta del galo.

Pogba no salió del United, que pedía 200 millones de euros, pero sirvió para que Raiola y el Madrid arreglaran sus diferencias. La demostración fue la llegada como cedido de Alphonse Areola, otro representado por el italiano, al Real Madrid en el último día del mercado como parte de la operación que llevó a Keylor Navas al PSG. Por fin, Carmine 'colocaba' uno de sus jugadores en el equipo de la capital española.

Las relaciones, en este punto, son buenas. Nada que ver con lo que eran hace cinco años. El enlace de Raiola con el Madrid es José Ángel Sánchez, director general del club. "Mis relaciones con el Real Madrid son muy buenas. Estoy en contacto con José Ángel y me encanta discutir con él de fútbol y de los temas de la FIFA porque su opinión me interesa. Tengo una gran esperanza de que algún día pueda llevar al Real Madrid a un grandísimo futbolista. Ahora tengo a Areola, pero es una operación a medias porque es un préstamo. Quiero llevar a un futbolista definitivo y lo voy a intentar este verano. Sería un orgullo para mí y para mis futbolistas porque el Real Madrid es un gran club", decía en 2020.

La pandemia evitó que Raiola llevara a una de sus estrellas (Haaland o Pogba) al Madrid el pasado verano. Doce meses después, el club blanco está dispuesto a reventar el mercado y, sin Pogba en escena, Haaland es la oportunidad que tanto lleva esperando el agente italiano. El Dortmund -con el que el Madrid, dicho sea de paso, también tiene relación muy buena- tendrá la última palabra, pero Raiola parece dispuesto a echar el resto para cumplir la promesa que se hizo hace un año.

