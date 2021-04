El Borussia Dortmund revela la situación real del 'caso Haaland'

Erling Braut Haaland es el nombre del momento en el fútbol europeo. Se trata del jugador más deseado por todos los grandes, la mayor garantía de gol para los próximos 10 años y el gran objetivo de los mejores equipos del mundo para el próximo mercado de fichaje de este verano, el cual promete ser una guerra.

Sin embargo, el jugador sigue perteneciendo al Borussia Dortmund y el conjunto alemán pretende que así sea al menos durante un año más, ya que están decididos a aguantar las presiones y a no aceptar ninguna oferta salvo que sea realmente mareante. No obstante, la mala situación del conjunto alemán y el crecimiento descomunal del delantero este año han provocado que ahora mismo, las posibilidades de retenerlo, sean muy bajas.

Ya en los últimos días, los viajes de su agente Mino Raiola y del padre del jugador han provocado todo tipo de rumores. Primero se dejaron ver por Barcelona y más tarde viajaron a Madrid para reunirse con José Ángel Sánchez y conocer de primera mano las instalaciones del club del mundo, esas en las que quiere jugar el próximo curso el noruego.

Mino Raiola hablando por teléfono EFE

El fichaje no está hecho todavía, pero cierto es que el Real Madrid está muy bien posicionado en la carrera por hacerse con el mejor delantero de la próxima década y cuyo techo todavía no se conoce. Aún así, queda todavía que durante esta semana, diferentes clubes de la Premier League se sumen también a la pelea y que tanto Raiola como el padre del jugador se reúnan con ellos estos días.

Una vez conocida la situación, el siguiente paso será hablar con el club que todavía tiene en propiedad al ariete, el Borussia Dortmund, a quienes deben plantearle la situación real del caso y sus intenciones para este verano con el fin de llegar a un acuerdo y buscar una solución que deje contentos a todos, tanto a los clubes que pretenden su fichaje, como al jugador y su entorno y, por supuesto, al Borussia.

La posición del Dortmund

La intención del cuadro alemán sigue siendo mantener a su joya, pero son conscientes de que ya hay caso Haaland en Europa y que por ello el siguiente paso será sentarse para tratar la situación real del jugador. Así lo ha reconocido el CEO del club, Hans-Joachim Watzke, en una conversación con DAZN en Alemania.

"No tenemos un plan paralelo. Lo discutiremos con Erling, su padre y su asesor Mino Raiola en paz. También queremos que se quede con nosotros, que marque goles para el BVB el año que viene con convicción. No hay ningún plan alternativo".



Haaland durante un partido con el Borussia Dortmund EFE

La situación del Dortmund con las estrellas de su plantilla no es fácil, ya que los movimientos que se puedan realizar con Haaland pueden afectar al futuro de Jadon Sancho, la otra joya de la corona. Si sale uno, será complicado que el otro también salga. Aunque será difícil retener a uno de los dos si su compañero sale y, por ende, el nivel del equipo sigue cayendo tras un curso en el que la clasificación para la Champions no es ni mucho menos segura.

"No voy a entrar en probabilidades, no tiene sentido. Jadon Sancho lleva mucho más tiempo con nosotros que Erling Haaland. Tendremos que hablar con Jadon también. Si llega una oferta excepcional, la discutiremos con el jugador y el asesor, como siempre. No obstante, estoy seguro de que el mercado de fichajes será muy limitado este verano. Especialmente con los clubes realmente grandes, se pueden ver las heridas que el coronavirus ha infligido, y no son pequeñas que se curan en dos semanas".

[Más información: La relación con el Dortmund, la clave del Real Madrid para el fichaje de Haaland]