Nacho Peña, en El Bunker CF: "Están poniendo a la UEFA y a la FIFA como que fuesen el frente obrero"

El anuncio de la creación de la Superliga Europea ha sido el tema estrella en la tertulia de El Bunker CF de este martes. Nacho Peña, junto a Jorge Calabrés, ha opinado sobre las consecuencias del nuevo formato que han creado los doce clubes más importantes de España, Italia e Inglaterra.

Reflexión por la Superliga

"Hay muchas reflexiones que hacer acerca de la Superliga. Yo digo una cosa, cuando se creó la Copa de Europa allá por los años 50, les llamaron locos. Luego se creó la Champions y también les llamaron locos. Ahora llega la Superliga y les llaman locos. ¿Quiénes son los locos? Ahí dejo la reflexión".

No es una liga excluyente

"No es una liga cerrada como están diciendo. Hay cinco equipos que pueden entrar y variar cada temporada. En mi opinión, igual habría que ampliar ese número de cinco, igual ayudaría a que se acercasen las posturas".

Ejemplo del basket

"En baloncesto se montó la Euroliga y no por ello el Barcelona o el Real Madrid dejaron de jugar la ACB".

¿Y el Bayern Múnich?

"El Bayern Múnich está en la Euroliga y ahora dice que la Superliga es un atentado. Esto es como 'tengo unos principios y si no le gustan, tengo otros'. Por ejemplo, el Alavés ha sacado un comunicado contra la Superliga, pero el Baskonia está en la Euroliga, su presidente fue uno de los fundadores. ¿Qué nos están queriendo vender ustedes?".

Amenaza de UEFA y FIFA

"¿Cómo se va a montar un Mundial en Catar sin las grandes estrellas? ¿Vas a castigar a Cristiano Ronaldo? ¿A Messi? ¿A Ibrahimovic? Luego echar a los clubes de tus ligas nacionales. Que pongan amenazas un poco más creíbles, por favor".

Hipocresia de UEFA y FIFA

"La gente está poniendo a la UEFA y a la FIFA como que fuesen el frente obrero. Hay que recordar cómo se ha llegado al Mundial de Catar, hay que recordar la corrupción, los clubes estados, que el Fair Play Financiero no se cumple... Esto no es cosa de un calentón. Los clubes se han hartado, se han cansado de hacer un pastel como el de la Champions y luego llevarse las migajas".

Joan Laporta

"Poderoso caballero es don dinero. Laporta está tapado porque hace un mes dijo una cosa y ahora dice otra. Ayer Florentino Pérez dijo muy claramente que se sentó con él y que rápidamente lo entendió. Es uno de los doce firmantes, uno de los doce que firmó por videoconferencia el sábado. Hay teorías que se caen. Tampoco quiere volver a oír lo del equipo del pueblo, ese mantra tan repetido en el Atlético de Madrid, que tiene al entrenador mejor pagado, que firmó 120 millones de euros por un jugador y que ha firmado la Superliga. No es el equipo del pueblo".

Menos dinero

"No será que la UEFA y la FIFA están cabreados porque el trozo del pastel que se van a comer es mucho más pequeño o del que ni siquiera van a comer".

Renovación de Sergio Ramos

"No es que haya dicho que no, es que no hay una respuesta. El que espera la respuesta, si no llega, pues piensa que es un no. Tanto tiempo sin respuesta hace que salten todas las alarmas, aunque yo creo que si mañana va Ramos y dice 'presi, que hoy quiero renovar', no habría problema. Pero me parece difícil que esto vaya a suceder".

