Alarma en el Real Madrid: Tavares, tocado tras el partido de Euroliga ante Anadolu Efes

El Real Madrid no pudo iniciar los playoffs de Euroliga con buen pie. El equipo de Pablo Laso le perdió la cara al partido en la segunda mitad y cayó con contundencia ante Anadolu Efes. Una derrota en la que, además, terminó tocado Edy Tavares. El interior del equipo merengue sufrió alguna molestia durante el encuentro y su evolución genera cierta preocupación teniendo en cuenta que este jueves se vuelve a jugar el playoff.

"Es cierto que el doctor durante el partido me dijo que Tavares había tenido dolor. Habrá que ver que es, pero espero que no sea nada importante porque jugamos en 48 horas. Hay que continuar y estar preparados para el siguiente partido", ha desvelado Pablo Laso en la rueda de prensa posterior al partido. El caboverdiano acabó disputando 22 minutos, anotó diez puntos y se marchó con 11 créditos de valoración.

Cabe recordar que, en caso de que Tavares se lesione, el Real Madrid se quedaría muy tocado en la pintura. Y es que Poirier, el último fichaje, solo está inscrito en ACB y no puede disputar ningún minuto en la competición europea. A solo dos días del segundo encuentro, la evolución marcará la situación del pívot del Real Madrid.

Pablo Laso, en lo que respecta al partido, recalcó que "el primer tiempo fue bastante sólido" gracias al buen movimiento de balón. "Tuvimos tiros fáciles, pero no cogimos ventaja. Si no juegas concentrado los 40 minutos… el Efes es un muy buen equipo y eso es lo que pasó en el segundo tiempo", indicó ante los medios del club.

"Ellos jugaron con mucha confianza para conseguir una buena ventaja en el marcador. Pero ya está, el partido acabó y tenemos que pensar en el siguiente rápidamente", subrayó el entrenador merengue. La segunda parte, con un parcial total de 46-23, fue determinante para el triunfo local. El duelo llegó con 44-40 al descanso y un mal tercer cuarto, donde el Real Madrid apenas tuvo acierto en el triple, sentenciaron al equipo madridista.

Laprovittola pide pasar página

Laprovittola, por su parte, destacó que el rival se fue "en el tercer cuarto", donde el Efes entró "con energía". "Nosotros no la tuvimos y nos castigador, además de no tener acierto". El base argentino aseguró que "las cosas no salieron bien" y pidió pasar página cuanto antes. "Tenemos que pensar en el partido del jueves y limpiar la cabeza", ha subrayado.

'Lapro', que además salió en el cinco titular, lanzó su consejo para el duelo del jueves: "Hay que mantener la intensidad los 40 minutos, estar acertados y hacer un partido muy completo como equipo. Estar unidos, comprometidos y dar todo en la cancha". El Real Madrid disputará el segundo encuentro del playoff este jueves y, tras ello, viajarán a Madrid para el tercer y posible último partido de la competición europea.

