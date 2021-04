Zidane no habla de la Superliga y sí de Mbappé: "Si lo dijo el presidente..."

El Real Madrid se mide este miércoles al Cádiz. Quedan solo siete jornadas para el final de La Liga y el traspié del domingo contra el Getafe obliga a los blancos a no dejarse más puntos en el camino. Entre tanto, ha estallado el terremoto de la Superliga. Zinedine Zidane analizó en rueda de prensa el encuentro contra el club gaditano y toda la actualidad que rodea al club. blanco, que no es poca.

Zidane atendió a los medios de comunicación con la creación de la Superliga sobre la mesa. Hasta ahora solo se había escuchado hablar a Florentino Pérez tras el anuncio oficial y el entrenador francés quiso que así siguiera siendo.

En cuanto al partido, la noticia está en la lista que pueda conformar Zidane. El entrenador blanco confirmó varios regresos y varias bajas de cara al choque contra el Cádiz.

Zinedine Zidane, durante el partido entre el Real Madrid y el Getafe REUTERS

La Superliga

"Es una cuestión de una persona, del presidente, yo estoy pendiente del partido, no estoy para hablar de eso. No es mi trabajo"

Sin Kroos ni Hazard

"No estarán ni Toni ni Hazard".

Estado de Hazard

"Si no está es que no está al cien por cien, está recuperando sensaciones. No es la misma la sensación con lo que ha tenido hasta ahora, hay que estar muy atentos".

Otros regresos de Hazard

"Los casos son distintos, va a estar cuando va a estar".

Lesiones

"Nos vamos a presentar mañana con un equipo que va a pelear, sabemos las dificultades que tenemos. Hay un límite y lo vamos a superar, vamos a poner todas las fuerzas. No nos vamos a rendir luego de todo lo que ha pasado este año. Intentaremos ganar mañana".

¿El vestuario habla de la Superliga?

"Cero. Nada. Hablamos del partido de mañana, el resto no lo podemos controlar. Vienen todos los partidos detrás, pero lo que hay que hacer bien es el partido de mañana".

Se niega a hablar de la Superliga

"Mi opinión de la Superliga no te la voy a dar. Puedes decir que Zidane nunca dice nada, no se moja y es la verdad. Mi trabajo es lo que estoy haciendo, el día a día y el partido de mañana. Mi opinión no sirve, sólo deja un titular".

Regresos

"Carvajal y Varane van a estar con nosotros mañana. Eso suma buena noticias".

Guiño de Florentino a Mbappé

"¿Tranquilidad? Si lo dijo el presidente... -risas-. Pero toda la gente que está aquí piensa en el partido de mañana, es lo que podemos controlar".

No hay límites

"No estoy de acuerdo, lo sabes perfectamente. Tenemos ocho meses en competición y ha pasado de todo. Yo estaba en la calle, los jugadores no valían nada... Y no es así. Lo importante es que hay vida, estamos compitiendo y hasta el final, hasta el último día lo vamos a pelear. No sé lo que va a pasar, si vamos a ganar o no. Da igual. Lo importante es nuestro trabajo y la fuerza que vamos a meter en la competición. El límite lo vamos a superar, siempre que llegas al límite puedes hacer más cada día y es lo que vamos a hacer".

Regreso de Hazard

"Piensa lo que quieras, he sido claro en el tema Hazard. Lo más importante es la sensación del jugador. Mañana no va a estar, espero que el sábado pueda estar".

Nada sobre la Superliga

"Mi opinión sobre la Superliga no vale nada. Tengo mi opinión pero ahora mismo no importa. Quien puede hablar de eso es el presidente".

