El Borussia Dortmund avisa al Real Madrid: "Haaland seguirá jugando con nosotros"

¿Qué pasará con Erling Haaland? ¿Continuará en el Borussia Dortmund más allá del final de la presente temporada? ¿Cambiará de aires para jugar en el Real Madrid? Estas son algunas de las preguntas que llevan los aficionados haciéndose durante los últimos meses.

No es ningún secreto que el delantero es uno de los jugadores que está en la agenda del Real Madrid junto a Kylian Mbappé y David Alaba, pero desde el Signal Iduna Park han querido mandar un mensaje directo a la capital española para que se sepa que no pretenden negociar por el nórdico este verano.

En declaraciones para Sky, Michael Zorc cerró la puerta de salida a Erling Haaland antes del partido entre el Borussia Dortmund y el Union Berlin. "Hicimos una declaración clara sobre el caso de Haaland. La decisión no se tomará sin el Borussia Dortmund. No importa dónde terminemos, Erling seguirá jugando para nosotros", afirmó el director deportivo.

Erling Haaland, calentando antes de un partido REUTERS

También fue preguntado sobre el plan fallido de la Superliga Europea y el dinero que dejarán de ingresar los doce clubes que firmaron el anuncio de la creación de este nuevo torneo. "No tienen más ni menos dinero del que tenían antes", ha apuntado Michael Zorc.

La intención del Dortmund ya la avisó antes Mino Raiola. El agente del delantero noruego reveló en Sport1 que el club aurinegro no quiere vender a Haaland. "Michael Zorc nos dejó claro que BVB Erling no quiere vender este verano. Respeto esta opinión, pero eso no significa que automáticamente esté de acuerdo", afirmó el representante italiano.

Si Haaland era la opción más viable hace tan solo unas semanas, Mbappé le ha ido ganando terreno al noruego para fichar por el Real Madrid. Y no solo por la postura del Borussia Dortmund, sino por la actitud del internacional francés, quien se niega a renovar esperando poder llegar al club blanco este 2021.

Superliga Europea

Para finalizar, Michael Zorc habló del proyecto de la Superliga en sí: "Me alegro de que este fantasma haya terminado por el momento antes de que realmente comenzara. También me alegro de que el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich se hayan posicionado claramente desde el principio en que íbamos a participar".

El director deportivo del Borussia Dortmund aprovechó así el movimiento social que se ha ido orquestando entre los aficionados para luchar contra la Superliga, en especial por parte de los ingleses: "Gracias a Dios salieron a la calle enseguida y contribuyeron a que estos planes fueran archivados por el momento".

