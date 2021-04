"Mbappé sueña con el Real Madrid": la revelación de la persona que le llevó al PSG

El futuro de Kylian Mbappé es uno de los grandes culebrones de cara al próximo mercado de fichajes. El delantero francés se mantiene sin renovar su contrato con el PSG, que acaba en 2022, y el Real Madrid está al acecho para hacer un esfuerzo por su contratación. Alguien que conoce muy bien al delantero ha hablado en Goal sobre su futuro y el día que le llevó a París. Se trata de Luis Ferrer.

Al habla una persona fundamental en el fichaje de Mbappé por el PSG en 2017. Su trabajo en la dirección deportiva del club del Parque de los Príncipes fue clave para fichar a la perla francesa, adelantándose a un Real Madrid que lo tenía atado. Ya no forma parte del PSG, pero conoce bien el entorno del jugador y lo que ronda en la cabeza del propio Kylian.

Reconoce que de primeras era casi imposible fichar a Mbappé por el interés del Madrid: "Hizo una campaña bárbara en Mónaco y se vio que era una joya, sabíamos que era la prioridad del Madrid. Me siento orgulloso de haber participado en ese equipo de Antero Henrique, también con Unai (Emery) y Nasser (Al Khelaïfi). El Madrid estaba para hacerlo, no había manera de truncar eso. Tenían solamente que apretar el botón o viajar, sólo responder".

Kylian Mbappé junto a su padre y Luis Ferrer

El PSG, que acababa de fichar a Neymar, estaba presionado por el Fair Play Financiero aquel verano, pero a través de una cesión por un año, con una cláusula de traspaso obligatoria que se haría efectiva si el PSG no descendía, se logró cuadrar las cuentas para llevar a la perla del club monegasco a París.

El motivo del fichaje

Luis Ferrer tampoco oculta que el sueño de Mbappé siempre ha sido jugar en el Real Madrid: "Sí, por eso sabíamos que había que hacer mucho trabajo". Y, ¿cómo le convenció?: "Mi idea y mi proyecto con Antero era decirle a Mbappé que se quedara primero en el PSG, que venía el Mundial, y ofrecerle la titularidad que a lo mejor, como se habló, el Madrid no podía prometerle, aunque no puedo hablar en su nombre porque no sé qué le propusieron", cuenta.

Ahora Mbappé se debate entre el PSG y el Real Madrid otra vez. Luis Ferrer, que ahora lleva una agencia de representación, se muestra cauto a la hora de hablar del futuro y prefiere no mojarse.

[Más información: Mbappé adelanta a Haaland en la carrera para fichar por el Real Madrid]