El Dortmund da una pista del futuro de Haaland

El directivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, se ha mostrado muy confiado en que el noruego Erling Haaland permanezca en el club la próxima temporada a pesar de ser el "delantero más promocionado del mundo" y de las recientes declaraciones del representante de Haaland, Mino Raiola. El italiano explicó este sábado en el diario AS que "si viene un club como el Barça o el Real Madrid, tan grande y con tanta historia, es difícil decir que no".

En cualquier caso, los alemanes han sido muy contundentes con sus declaraciones este domingo. "Entiendo que Erling Haaland jugará en el Borussia Dortmund en la nueva temporada", declaró el responsable de jugadores profesionales del club de la Bundesliga al programa 'Doppelpass' de la emisora Sport1. El ex capitán del Dortmund no ve motivos para dudar de lo pactado anteriormente. "Erling está totalmente de acuerdo. Lo veo cada día y puedo decir que se identifica completamente con el club", indicó el que fuera jugador de la entidad de la cuenca del Ruhr.

El Borussia está acostumbrado a tratar con Raiola de otras operaciones con jugadores que también lleva el italiano. "Conocemos muy bien a Mino Raiola. Por eso una o dos declaraciones no nos sorprenden. No somos ingenuos y sabemos que estamos hablando probablemente del delantero más promocionado del mundo en estos momentos. Las especulaciones no se detendrán", argumentó Kehl.

Haaland, apoyado en el poste de la portería Reuters

Son unas declaraciones muy similares a las que hizo Michael Zorc, el CEO de la entidad germana, la semana pasada. "Hicimos una declaración clara sobre el caso de Haaland. La decisión no se tomará sin el Borussia Dortmund. No importa dónde terminemos, Erling seguirá jugando para nosotros", explicó el dirigente del club. Han cerrado filas para tratar de evitar que su gran estrella se marche, pero no será sencilla la operación para firmar a la gran promesa del mundo del fútbol.

Adelantado

Los últimos hechos y las declaraciones de Florentino Pérez hacen pensar en que Mbappé ha adelantado a Haaland en la escala de pretensiones del conjunto blanco y puede acabar convirtiéndose en el nuevo galáctico del Real Madrid antes que el noruego. En El Bunker CF, Jorge Calabrés analizó esas declaraciones del presidente: "Nosotros que conocemos muy bien a Florentino, hay un gesto que hace que a mí lo que me hace ver es que Mbappé está casi camino a Madrid. Si hace eso y dice eso... es por algo. Es por algo".

Se pensaba que la operación por el delantero noruego era más asequible y a favor también estaba la buena relación mantenida entre el club de Concha Espina y el Borussia Dortmund. Sin embargo, es Kylian Mbappé el que ha ido ganando terreno en la carrera por fichar por el Real Madrid. Esto no quiere decir que ya no interese Erling Haaland. Claro que sigue gustando y que interesa, pero si hay que enfocarse en uno solo, la prioridad en estos momentos es el francés. En cualquier caso, se espera un verano muy caliente con el delantero nórdico como protagonista.

[Más información: Raiola analiza el futuro de Haaland y manda un aviso a Real Madrid y Barça]