Nadal elige entre fichar a Mbappé o a Haaland: mensaje claro para el Real Madrid

Rafa Nadal ya está en Madrid para afrontar su siguiente desafío tras ganar el Trofeo Conde de Godó. El tenista balear llega en plena forma al Mutua Madrid Open y continúa con su preparación de cara al Roland Garros. Pero como buen madridista tampoco pierde ojo del final de temporada del club blanco. El Real Madrid se la juega en La Liga y en Champions y también tiene importantes fichajes en su agenda para verano.

Nadal participó en una charla preva a la inauguración del Mutua Madrid Open y, además de hablar sobre su preparación y su actual momento de juego tras recuperar el número dos del mundo, también fue preguntado por el Real Madrid. En concreto, la pregunta que le hicieron es a quién prefería: ¿Kylian Mbappé o Erling Haaland?

La respuesta de Nadal es su esencia. ¿Por qué rechazar a uno si puede tener a los dos? Y ese es, precisamente, el mensaje que le mandó al Real Madrid. "A mi me gustarían los dos. Siendo honesto, los dos me van bien", decía con claridad el tenista español.

Feliciano López, que también participaba en la charla, sí que se elegía a uno de los dos futbolistas que están siendo vinculados con el Real Madrid: "Si tengo que coger a uno, Mbappé", decía el tenista de Toledo. A lo que Nadal volvía a insistir y reafirmaba su respuesta: "Yo quiero a los dos".

Pelea por La Liga

En cuanto a la pelea por La Liga, en la que están metidos Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla, Nadal dio su impresión: "Está emocionante. Hay cuatro equipos para ganar La Liga. El Sevilla se ha sumado a la ecuación, esa es la realidad", destacó el reciente ganador del Godó.

Respecto al Barça, que acababa de perder contra el Granada en el momento de la charla, Nadal no quiso ser duro: "No me gusta decir que alguien pierde. Uno gana. Hay que dar siempre mérito al que gana. El Barça llevaba una racha impresionante, pero le ha tocado", dijo. Por último, dio fe de que está siguiendo La Liga al día y recordó a todos cómo está la tabla de clasificación a falta de cinco jornadas.

