Raiola analiza el futuro de Haaland y manda un aviso a Real Madrid y Barça

Mino Raiola ha hablado. Lo ha hecho en una entrevista para el diario AS en la que desgrana cómo está la situación actualmente con Erling Haaland y su futuro. La conversación gira en torno al futbolista noruego y, por supuesto, salen a la palestra Real Madrid y Barcelona. Los dos 'grandes' españoles son los favoritos a su fichaje, más aún desde que el agente italiano fuera cazado reuniéndose con ambos el mismo día.

Sobre aquellas reuniones, sin embargo, es más reservado Raiola: "El papá de Haaland tenía que ir a Marbella, él quería viajar y yo también, porque tenía felicitar a Laporta e ir para Madrid, e hicimos todas estas cosas de una vez. Porque mire, el 99% de las veces viajo y nadie sabe dónde estoy", dijo sin meter al delantero en la ecuación.

Pese a los rumores, lo único que Raiola tiene claro ahora mismo es la postura del Borussia Dortmund: "Lo que sabemos hoy es que el Dortmund habló muy en serio con nosotros y nos dijo: 'No-lo-ven-de-mos'. Y esto es lo seguro", declaró. Sus intereses son otros: "En mi cabeza está que salga este verano, en la del Dortmund, no".

Haaland, apoyado en el poste de la portería Reuters

Raiola no se da por vencido y espera todavía que este verano se pueda abrir la puerta a la salida de Haaland: "Hay que ver si ese deseo existe hasta el 1 de septiembre", señaló sobre la postura del club alemán de no vender... por ahora.

Respecto a Madrid y Barça, ve a los blancos capaces de permitirse fichar a Haaland: "Creo que sí [...] Pero la pregunta es otra: ¿el Madrid puede permitirse no comprar a Haaland? ¿Y el Barça?". Más dudas le surgen con la enconomía del Barça, pero no le descarta: "Es complicado, pero no imposible. Pasa un tren y qué haces, lo coges o no lo coges. Y esa es la gran cuestión", dijo del club que preside Laporta.

Además, no descarta que Haaland juegue con Mbappé como al Real Madrid le gustaría: "El futuro de un futbolista nunca depende de otro futbolista. Depende de sí mismo. Pueden coexistir Messi y Neymar estando juntos, o Ronaldinho con otros grandes. Si Haaland puede estar con o sin Mbappé… Los grandes futbolistas están juntos siempre", señaló al respecto.

Ahora o nunca

Raiola avisa a todos los interesados. Lo de Haaland es ahora o nunca. Habló sobre ello en relación a la renovación de plantilla que necesita el Madrid: "Ese cambio tiene que durar diez años, y por esto Haaland es importante [...] Ocurre igual con Mbappé. Pero sólo tienes una ocasión para comprarlos. Ahora tienes la oportunidad de comprarlos para los próximos diez años. Ocurrió esto con Cristiano o Messi. Cuando están en un gran equipo, no les dejan ir", ha dicho en AS.

