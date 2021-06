En Inglaterra colocan al Chelsea por delante del Real Madrid en la carrera por el fichaje de Haaland

Erling Haaland continúa siendo uno de los objetos de deseo de los grandes clubes de Europa, pese a las continuas declaraciones que se vierten desde el Signal Iduna Park. En el Borussia Dortmund no quieren ni oír hablar de la salida del delantero noruego pese a que su situación económica no es la mejor.

The Telegraph publica esta semana que el nórdico ha decidido su destino y que este no es otro que el actual campeón de la Champions League. El Chelsea sería, según esta información, el equipo en el que quiere continuar su carrera un Haaland que también ha sido vinculado con el Manchester City, Real Madrid, Barcelona...

El tabloide británico no confirma que la operación se selle este mismo verano, sino que incluso podría alargarse hasta la ventana de transferencias del periodo estival del año 2022. Pero sea cuando fuere, si es en este 2021 o un año más tarde, The Telegraph asegura que el Chelsea es el elegido por Erling Haaland.

Jugando al despiste

No hay que olvidar que Haaland es uno de los grandes objetivos del Real Madrid. El número uno en la agenda del club de Concha Espina es Mbappé, pero el noruego le sigue a la zaga e incluso el plan del conjunto merengue llega a firmar a uno y otro, primero uno en 2021 y luego el otro en 2022.

En lo que se refiere a Haaland, el noruego ha ido dejando mensajes muy diferentes. "¿El Borussia Dortmund dice que me quedaré al 100% este verano? Tengo contrato con el club, así que seré respetuoso. La plaza en la Champions fue muy importante para mí. Yo quiero jugar al fútbol en la Champions y tengo grandes sueños. Soy un gran aficionado de la competición, eso todo el mundo lo sabe", afirmó el pasado mes de mayo.

Odegaard y Haaland, con Noruega NFF

Tan solo unos días después, dejaba su futuro más abierto, asegurando que la decisión definitiva llegaría tras el parón internacional: "No he tomado una posición al respecto. Después de este parón internacional me iré de vacaciones y luego me prepararé para la pretemporada".

Incluso Odegaard, compañero en la selección de Noruega de Haaland, le pregunta por su futuro y por si se imagina jugando juntos en el Real Madrid: "Por supuesto. Le pregunto a veces sobre ello, pero no dice demasiado acerca de su futuro. Al menos, nada que vaya a compartir con vosotros aquí".

[Más información: La demoledora cuenta de pérdidas del Dortmund que acerca a Haaland al Real Madrid]