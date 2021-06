Odegaard se ve en el Real Madrid y tantea a Haaland: "Le pregunto a veces..."

Martin Odegaard pasa unos días con Noruega mientras que su futuro todavía no está confirmado. El centrocampista noruego ha atendido a los medios de comunicación desde la concentración de su selección, en Marbella, y ha repasado la actualidad que concierne al Real Madrid, que no es otra que la salida de Zinedine Zidane. Además. fue preguntado por su compatriota y amigo Erling Haaland.

Odegaard sorprendió con sus buenas palabra para despedirse de Zidane, pese a que en enero pidió salir del equipo por las pocas oportunidad que el francés le dio en el terreno de juego: "Debo darle las gracias a Zidane por el trabajo que ha hecho y por haberme ayudado, tanto en el segundo como en el primer equipo. Tenía una buena relación con él", dijo.

Además, reconoció haber leído la carta abierta con la que Zidane se despidió del madridismo y en la que soltó varios 'bombazos' sobre su relación con el club. Odegaard prefirió no pisar ningún charco: "La he visto. Esas son sus opiniones y sus palabras. No quiero hacer comentarios al respecto, es su propia experiencia".

Odegaard y Haaland, complicidad máxima en Noruega Reuters

En cuanto a su futuro, que sin Zidane podría pasar por volver al Madrid, de momento solo dice lo que se sabe: que es jugador del Real Madrid. "No tengo mucho que decir ahora mismo. Estamos en una concentración de la selección y tenemos dos partidos importantes. He estado cedido y tengo contrato con el Real por varios años. Aparte de eso, no hay mucho más que contar", explicó.

Haaland, ¿de blanco?

Aunque Odegaard parece seguir pensando en un futuro de blanco y, por qué no, jugar junto a Haaland allí. "¿Te gustaría jugar con Haaland en el Real Madrid?", le preguntaron. Respondió sin morderse la lengua: "Por supuesto. Le pregunto a veces sobre ello, pero no dice demasiado acerca de su futuro. Al menos, nada que vaya a compartir con vosotros aquí".

Noruega

En cuanto a la selección, Odegaard dijo lo que Haaland ya había dicho antes, que ambos han de dar un paso al frente para liderar a Noruega: "Tenemos que dar un paso al frente, sí. Sacar lo mejor de todos (...). No estuvimos al nivel que debíamos la última vez. Acepto el desafío", dijo. Hay que recordar que Noruega no estará en la próxima Eurocopa tras quedarse a las puertas de la clasificación.

Se siente bien físicamente, a diferencia de en su anterior concentración: "Sabía que estaba dolorido y que no estaba al 100%". Esa merma en su nivel vino acompañada de algunas críticas, algo que, como bien añade, no le "importa, hay muchas cosas que no se ven y que la gente no entiende". De hecho, sintió "dolor durante un tiempo".