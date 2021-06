El pulso por Mbappé: el PSG aprieta, Kylian no cede y el Madrid espera

Kylian Mbappé es el futbolista del momento por muchas razones. La más importante puede ser que se habla de él como el heredero al trono de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, pero también porque lidera a la selección de Francia en el objetivo de ganar la Eurocopa después de conquistar el pasado Mundial de Rusia.

Aunque si por algo se habla del ex del Mónaco es por su futuro. Mbappé acaba contrato con el PSG en junio de 2022 y pese a que desde París están ofreciéndole la renovación, y con cantidades muy jugosas en el nuevo acuerdo, el delantero ha ido rechazando las distintas ofertas. Hasta en tres ocasiones según se ha conocido.

A la ecuación Mbappé - PSG hay que sumarle un tercer factor: el Real Madrid. Detrás de la negativa a renovar del futbolista galo está la del sueño que tiene desde niño y este no es otro que jugar con la elástica blanca. Y es que sus grandes ídolos, como son Ronaldo, Zidane y Cristiano, tuvieron en común que jugaron en el Santiago Bernabéu.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG durante la temporada 2020/2021 Reuters

En el Real Madrid tienen a Kylian Mbappé en lo más alto de su agenda. La idea del club blanco es hacer al de Bondy su buque insignia en este año 2021, para intentar después, en 2022, acometer el fichaje de Erling Haaland y hacerse así con los dos delanteros como más futuro del planeta fútbol. Si el PSG se cerrase en banda, el orden de los factores no alteraría el producto.

En el Parque de los Príncipes se siguen cerrando en banda ante la posibilidad de perder al mejor jugador que ha salido de Francia en los últimos años. El tono ha sido duro ante cualquier insinuación, pero en una reciente entrevista a L'Équipe, Nasser Al-Khelaifi ha cerrado la puerta de salida al futbolista de un portazo.

"Mbappé se quedará en París, nunca lo venderemos y nunca se irá gratis", ha asegurado el presidente del Paris Saint-Germain. "Nunca doy detalles en los medios de comunicación sobre las negociaciones en curso. Todo lo que puedo decir es que las cosas están progresando bien. Espero que podamos encontrar un terreno común", ha agregado Al-Khelaifi en la citada entrevista.

Mbappé y el Real Madrid

En el PSG no quiere ver a Mbappé de blanco, ni ahora ni nunca. Aunque estas palabras tan contundentes, negando cualquier decisión sobre su futuro al propio futbolista todavía no se sabe cómo han sentado a Kylian. El delantero no ha querido hablar sobre si acabará firmando su renovación o no, ha pospuesto cualquier decisión definitiva acerca de este tema hasta que acabe la Eurocopa.

Kylian Mbappé celebra su gol con la selección de Francia a Gales EFE

Si algo se sabe es que Kylian Mbappé siempre ha querido jugar algún día en el Real Madrid. En su día declinó esta opción porque todavía era muy joven y su familia prefería que diese sus primeros pasos en la élite en su país natal. Intentar protegerle a toda costa. Pero ahora la mayoría ya comienza a creer que el momento de jugar en el mejor equipo del mundo ha llegado.

Por el momento, Mbappé no cede y se mantiene decidido a cumplir sus deseos y no los de terceros. Mientras que en la casa blanca no cambian su postura. En el Real Madrid no quieren entrar en ninguna guerra, pero estarán ahí para cuando Kylian esté decidido a salir del PSG, algo que el futbolista sabe. En Concha Espina quieren hacer de él a su buque insignia, al galáctico de la nueva generación. Y esa es la mayor amenaza que sobrevuela el Parque de los Príncipes.

