Mbappé explica por qué no fichó por el Real Madrid con 14 años: "Aunque fuera con Zidane..."

Kylian Mbappé vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes otro verano más. El Real Madrid sueña con su fichaje y su salida del PSG podría estar más cerca que nunca ya que en un año termina contrato y podría salir gratis de París. En Francia todos se preguntan qué hará el delantero francés con su futuro y, de momento, no da muchas pistas sobre ello.

Pero Mbappé sí ha hablado en otra entrevista para la revista L'Obs. La estrella del PSG y de la selección francesa deja conocerse un poco más y da las claves sobre convertirse en una gran figura del deporte desde tan joven: "Siempre tienes que ponerte retos, te permite no dormirte en los laureles. El terreno de juego me alimenta, es mi recarga. Gracias a eso, tengo la energía para afrontar los demás aspectos del fútbol", dice.

Además, es consciente de la responsabilidad que tiene. Por ejemplo, vacunarse contra la Covid-19 sería un ejemplo para muchos y lo sabe: "Sé el peso que llevo, el peso de mis palabras. Si gracias a mí se vacunan otros jóvenes, es con gusto. Si puedo ayudar, debo hacerlo y no ser egoísta", explica.

Entrevista de Kylian Mbappé en L'Obs

Y añade: "Sé que yo también tengo derechos y deberes. Y es parte de mi deber ayudar a los demás. Quiero hacer esto porque me han ayudado. Es la historia de la vida: te dan y devuelves".

Mbappé habla de todo lo que debe a Francia y al fútbol de su país: "Por supuesto, nací en Francia, crecí aquí, Francia me lo dio todo. Y trato de devolverlo cada vez que juego en la selección. Mi amor por Francia es incuestionable".

En Madrid siendo un niño

Quizás por eso no ha salido ya de allí. Con solo 14 años tuvo la oportunidad de hacerlo para fichar por el Real Madrid, pero ¿por qué no lo hizo?: "Mis padres querían que comenzara mi carrera en Francia, que tuviera una educación francesa.... para el fútbol, también para continuar mi educación. Ir a España, aunque fuera con Zidane, era otro país, otra cultura", señala.

En las portadas desde muy pequeño, Mbappé explica cómo lo ha llevado en el terreno de juego: "Cuando estás en el campo con jugadores que podrían ser tu padre, te piden que madures rápido. Así funciona el fútbol de alto nivel. Para llegar al nivel superior no hay lugares para personas inmaduras", se sincera.

Las críticas

¿Y las críticas?: "No tengo ningún problema con las críticas al jugador. Lo que me afectó fue cuando atacaron a la persona que soy. Cuando yo no era tan bueno en el campo decían "él cree que es otro", no..."

Niega con rotundidad que sea un creído como algunos han querido señalarle: "No soy así, es confianza. Para 'actuar' en el fútbol se necesita confianza. Porque cuando salgas a la cancha nadie va a disparar por ti ni a convencerse de que puedes hacerlo".

