Benzema pide el fichaje de Mbappé: "Sería lo ideal, todos los grandes quieren venir al Real Madrid"

Karim Benzema ha abierto las puertas del Real Madrid a su compañero y compatriota Kylian Mbappé. El delantero del PSG acaba contrato en 2022 y sigue siendo objetivo merengue. Por ello, y durante su coincidencia en la selección francesa, el actual jugador merengue ha reconocido que sería "ideal" el fichaje en un movimiento muy celebrado entre los aficionados madridistas.

"Todos los grandes jugadores quieren venir algún día al Real Madrid, así que le deseo que lo haga rápidamente, si es que tiene ganar de dejar el PSG, que también es un buen equipo", ha reconocido Benzema en una entrevista para AFP. El '9' ha destacado que ir "al Real Madrid sería lo ideal" para Mbappé "si tiene ganas de dejar el PSG".

Estas, además, han sido las primeras declaraciones de Benzema con respecto al posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. El delantero del PSG es el gran objetivo merengue y la buena relación que está cuajando con Benzema puede ser un paso previo a fichar por la entidad española. De hecho, medios franceses ya han vinculado esa sintonía con un salto al Real Madrid.

El PSG, pese a todo, sigue sin dar un paso atrás. Mbappé no ha renovado y el club francés no se la jugará. En caso de no llegar a un acuerdo con la ampliación de contrato, se verá obligado a ponerle en el mercado para evitar que salga gratis en el próximo mercado de fichajes del 2022.

Benzema, en dicha entrevista, también ha celebrado la llegada de Ancelotti al banquillo merengue. Según Karim, el italiano "es un gran entrenador" que se sumará a una plantilla que siempre tiene la misma motivación de "intentar ganar el mayor número de títulos posible". Además, ha defendido la última campaña de Zidane: "Hemos quedado segundos en La Liga, pudiendo ganarla hasta la última jornada, y hemos llegado a semifinales de Champions".

Objetivo primordial

El Real Madrid tomará decisiones respecto a su plantilla en las próximas fechas. La llegada de Carlo Ancelotti se produjo apenas hace unos días y el técnico aún tiene que organizar cómo será su segunda etapa en la entidad merengue. Sin embargo, como viene publicando EL BERNABÉU, el fichaje de Mbappé es de lo poco que no tenía nada que ver con el entrenador que sucediera a Zidane. Mbappé es el objetivo número uno del Real Madrid.

El conjunto merengue ya ha cerrado la incorporación de David Alaba, cuyo fichaje se hizo oficial hace unos días. Y poco después llegó Ancelotti. La única incorporación que faltaría, en términos de traspaso, es la de Mbappé. El delantero y el defensa serán los únicos fichajes, pues los demás refuerzos llegarán por medio de jugadores cedidos y con ascensos de canteranos que han dado el nivel en esta última temporada. Un plan que no cambia respecto al de hace unos meses.

