Bale: "Me llevo bien con Ancelotti, hablaremos después de la Eurocopa"

Gareth Bale se presenta como uno de los grandes protagonistas del verano otra vez. El futbolista del Real Madrid salió este verano cedido al Tottenham debido a sus enormes diferencias con Zidane. En Londres, a pesar de no haber hecho una temporada espectacular, ha rendido a buen nivel y ha aportado un considerable número de goles y asistencias.

Su historia en el Real Madrid parecía cerrada y su marcha este verano una obligación para ambas partes. Sin embargo, la llegada de Carlo Ancelotti podría cambiarlo todo. Lo cierto es que la marcha de Zidane del equipo blanco es una grandísima noticia para un Bale que no llegó a entenderse nunca con el técnico francés.

Bale no obtuvo tanta permisividad del entrenador galo como sí tuvieron algunos de sus compañeros y al final dejó de figurar como una opción para el extécnico del Real Madrid. Por ello, tanto el club como el jugador acordaron que lo mejor era salir y buscar una nueva alternativa para su situación, al menos esta temporada.

Gareth Bale, durante un partido con el Tottenham REUTERS

Ahora que Bale regresa tras su año fuera, las cosas han cambiado bastante. El galés ha reforzado su cartel en la Premier League al terminar la temporada con 16 goles y 3 asistencias y siendo importante en algunos momentos de la temporada para el Tottenham como en el último partido de liga, donde gracias a su doblete en los minutos finales doblegaron al Leicester y se metieron en la nueva Conference Cup.

Es por ello por lo que en Londres se plantean la vuelta del galés, aunque ahora será él quien tenga que decidir qué hacer con su futuro. Desde una venta a Inglaterra para volver a vestir la camiseta del equipo de White Hart Lane hasta quedarse en el Real Madrid y volver a pelear por un puesto.

En las últimas semanas se había rumoreado incluso con una retirada definitiva del fútbol para dedicarse más profesionalmente al golf. No obstante, esa opción parece descartada. Bale de momento no ha hablado, pero lo hará cuando termine la Eurocopa y cuando se vea cara a cara con su todavía club y con su nuevo entrenador, Carlo Ancelotti.

Bale sobre Ancelotti

Bale ha reconocido que tiene una conversación pendiente con él para poder valorar sus opciones y su futuro: "Conozco a Carlo y es un gran entrenador. Me llevo muy bien con él. Vivimos grandes momentos en el pasado. No estoy pensando en mi futuro ahora. Cuando acabe la Eurocopa estoy seguro de que habrá una conversación y, a partir de ahí, veremos. Pero no pienso en nada más allá de la Eurocopa".

Gareth Bale y Carlo Ancelotti, en un fotomontaje

Bale anotó más de 30 goles y repartió más de 30 asistencias en las menos de dos temporadas que estuvo bajo las órdenes de Ancelotti, por lo que podría ser una buena decisión para él regresar al Real Madrid ahora que el entrenador italiano está de vuelta. Además, el aprecio y el buen recuerdo no solo es cosa del galés, ya que Ancelotti también parece encantado con su vuelta.

"Conozco a Bale. Si está motivado puede hacer una gran temporada". Con esa motivación afronta el nuevo entrenador del Real Madrid la reconstrucción de la plantilla, la cual tendrá un punto de gran interés e importancia en jugadores como Gareth Bale cuyo futuro no está aún decidido.

