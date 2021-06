Ibai y los fichajes del Real Madrid: "Ojo no haya una llamada para saber cómo están Coentrao y Xabi"

El Real Madrid presentó este miércoles a Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del equipo blanco para las próximas temporadas. El italiano regresó a la entidad en la que estuvo entre 2013 y 2015, donde consiguió la tan ansiada Décima para los merengues. A muchos madridistas el discurso que tuvo el transalpino durante su rueda de prensa les recordó al pasado y, sobre todo, muchos resaltaron el cariño que mostró con determinados jugadores como Bale, Isco o Marcelo.

Esto no pasó desapercibido para Ibai Llanos. El 'caster', aficionado al Real Madrid aunque esta temporada será un poco del Barça por su amigo Agüero, reaccionó a la rueda de prensa de Ancelotti en sus redes sociales. El vasco escribió un mensaje en su cuenta de Twitter hablando del mercado de fichajes después de escuchar al italiano: "Estábamos Estábamos ilusionados con Mbappé y Haaland y escuchando a Ancelotti del Madrid no se va ni dios, vuelve Bale y ojo no haya una llamada para preguntar cómo están Coentrao y Xabi Alonso. 2021-22, allá vamos, nada puede salir mal".

El popular 'streamer' de Twitch se refería a estas palabras de Ancelotti en la comparecencia con los medios de comunicación: "La plantilla es muy buena con jugadores con experiencia como Kroos, Modric, Ramos, Benzema, Bale... Y también a jugadores jóvenes con mucha calidad, tenemos a Rodrygo, Vinicius, Valverde... Son jugadores de calidad y que lo han demostrado. La plantilla es muy larga y tenemos que reducirla un poco".

2021-22, allá vamos, nada puede salir mal. — Ibai (@IbaiLlanos) June 2, 2021

En particular, sobre la figura de Gareth Bale, el italiano ha señalado que pese a que "no ha jugado mucho en la Premier League" durante la temporada 2020/2021, sí que "ha marcado muchos goles". "Ha sido muy efectivo. Marcó muchos goles en los últimos partidos. Él vuelve y lo conozco muy bien. Yo creo que si él tiene la motivación de jugar, él puede hacer una gran temporada. No tengo dudas", ha asegurado un Carlo Ancelotti que no descarta que el de Cardiff juegue a sus órdenes en la 2021/2022. Eso ha hecho que Ibai haya saltado con una de sus publicaciones que se hacen tan virales. El vasco no parece muy contento y ha hecho una apuesta premonitoria.

