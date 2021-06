Bale y Hazard cuentan para Ancelotti: las pistas sobre su futuro

Carlo Ancelotti está de vuelta seis años después de abandonar el Real Madrid por decisión del club. Después de la salida de Zinedine Zidane, regresa y lo hace sabiendo que el equipo blanco está en pleno proceso de renovación de su plantilla. Isco, Sergio Ramos, Varane o Marcelo pueden hacer las maletas y otros pueden regresar de sus respectivas cesiones, como es el caso de Odegaard.

Más dudas había con Bale. El galés salió rumbo al Tottenham por su falta de conexión con 'Zizou' y aunque con los spurs no ha recuperado su mejor nivel, sí que ha demostrado que sigue teniendo gol. Y eso parece interesarle, y mucho, a un Ancelotti que le ha abierto las puertas del Santiago Bernabéu al 'Expreso de Cardiff'. Así lo ha asegurado en la rueda de prensa de su presentación.

"Gareth no ha jugado mucho en la Premier League, pero sí que ha marcado muchos goles. Ha sido muy efectivo. Marcó muchos goles en los últimos partidos. Él vuelve y lo conozco muy bien. Yo creo que si él tiene la motivación de jugar, él puede hacer una gran temporada. No tengo dudas", dijo Carlo Ancelotti.

Presentación de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid

Unas declaraciones que han hecho saltar las alarmas. El propio Bale ha confirmado que será después de la Eurocopa cuando diga qué pasa con su futuro. Incluso se ha llegado a especular con una temprana retirada. Aunque antes deberá hablar con Ancelotti y si las conversaciones llegan a buen puerto, el internacional galés podría llegar a formar parte de la plantilla del Real Madrid para la 2021/2022.

Jugadores con gol

Ancelotti quiere que su Madrid tenga gol. Ya ha pedido más goles a todos, incluido a un Benzema que ha venido tirando del carro en este aspecto desde la salida de Cristiano Ronaldo. El italiano confía en que Bale dará gol al equipo y también en que Hazard puede estar ante su gran temporada de blanco. Porque si algo no ha tenido Eden en el Real Madrid es suerte.

Un calvario de lesiones que le han alejado de los terrenos de juego. No ha cuajado todavía y entre el madridismo ha ido creciendo el runrún sobre si el Eden Hazard que se vio en el Chelsea podría llegar a aparecer en la casa blanca. Y ante esto, Carlo Ancelotti no tiene dudas: "Hazard es un jugador top. Ha tenido lesiones, ha tenido dificultades y creo que todavía no ha exprimido su máximo potencial. Pero tiene ganas, tiene motivación y este puede ser el año justo para exprimir su potencial".

El propio Hazard se ha mostrado muy ilusionado porque Ancelotti haya sido el elegido: "Todo el mundo en el Madrid sabe lo que Ancelotti ha aportado al club. Ganó la Champions League con este grupo y conoce a muchos jugadores. Sabemos que es un entrenador con mucha experiencia. Conoce la ciudad y la afición. Creo que podemos hacer grandes cosas juntos". El madridismo así lo espera... que lleguen cosas buenas y grandes en la casa blanca.

