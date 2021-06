La rueda de prensa de Ancelotti en diez frases: Mbappé, Zidane, cambios en la plantilla...

Carlo Ancelotti ha hablado por primera vez en rueda de prensa desde que se convirtió en el nuevo entrenador del Real Madrid. El italiano ha demostrado carácter y también ha tenido puentes a la prensa para mantener una buena relación durante su segunda etapa en el Santiago Bernabéu. Pero también ha hablado de varios temas importantes, desde la renovación de la plantilla al futuro de Sergio Ramos, Eden Hazard o Gareth Bale. Y, por supuesto, también de Zinedine Zidane.

"Tengo que hablar con el club sobre Sergio Ramos"

Uno de los nombres que se han puesto sobre la mesa es el de Sergio Ramos. Carlo Ancelotti ha asegurado que todavía no ha hablado con el Real Madrid sobre esto, pero que lo hará dentro de tan solo unos días: "Me gusta mucho regresar y volver a trabajar con los que ya trabajé en el pasado, Sergio Ramos fue uno de ellos. Lo hablaremos en los próximos días, de verdad que todavía no ha habido tiempo de hacerlo".

Él técnico italiano ha querido destacar la importancia del capitán dentro del Real Madrid y ha asegurado que cuando conozca más detalles podrá hablar sobre ello más abiertamente: "Sergio Ramos es un jugador muy importante para el Real Madrid. Vamos a hablar con el jugador, sé que está hablando del tema de la renovación, pero no conozco los detalles, hasta ayer estaba en Liverpool. Cuando conozca los detalles, podremos hablar más abiertos".

"¿Mbappé? Los jugadores de calidad te dan más para triunfar"

Otro de los grandes nombres propios en la actualidad del Real Madrid es el de Kylian Mbappé. El internacional francés es el número uno en la agenda blanca y el de Reggiolo se ha referido a él como un jugador con la calidad necesaria para hacer que un equipo consiga más éxitos: "Yo creo que los jugadores de calidad te dan más para poder triunfar. Hay que buscar un equipo que te dé equilibrio, calidad y capacidad de sacrificarse y de jugar juntos. Después claro que la individualidad te da algo más, pero la base es lo otro".

"Quiero hacer una evaluación de la plantilla"

Ancelotti quiere ponerse manos a la obra tras dejar Liverpool. El técnico ha asegurado que conoce muy bien tanto a los futbolistas que militan en el actual primer equipo como a los canteranos y a los que se encuentran cedidos. Por eso ha señalado que tienen "muchas opciones" y que lo que quiere es "hacer una evaluación de todos con mucha calma y mucha tranquilidad".

"La plantilla es muy buena con jugadores con experiencia como Kroos, Modric, Ramos, Benzema, Bale... Y también a jugadores jóvenes con mucha calidad, tenemos a Rodrygo, Vinicius, Valverde... Son jugadores de calidad y que lo han demostrado. La plantilla es muy larga y tenemos que reducirla un poco", ha afirmado.

"Benzema tiene que marcar 50 goles en vez de 30"

El italiano quiere un fútbol vistoso y también que su equipo haga muchos goles, algo que se le criticó a la plantilla a lo largo de la temporada 2020/2021. "Benzema tiene que marcar en vez de 30, 50; Vinicius tiene que marcar más goles... y también los otros", así de claro se ha mostrado en rueda de prensa. "Todos deben marcar más", ha asegurado.

Lo que sí ha querido dejar claro es que Benzema "lo ha hecho muy bien" y que estaba "muy feliz" por poder volver a tener al delantero francés a sus órdenes porque "ha mejorado mucho" y también porque ahora asume "más responsabilidad". "Es un delantero top", ha continuado, para después señalar que el Real Madrid no necesita fichar gol, sino que todos hagan más goles.

"Gareth Bale puede hacer una gran temporada"

Una de las sorpresas de la rueda de prensa fue su opinión sobre el futuro de Gareth Bale. Para Carlo Ancelotti, el galés puede tener un sitio importante en su Real Madrid siempre y cuando tenga "la motivación de jugar", si esto lo tiene, para el italiano no hay duda sobre que "puede hacer una gran temporada".

"Este año puede ser el justo para exprimir el potencial de Hazard"

En otro que confía mucho es en un Eden Hazard que en sus dos primeras temporadas en la casa blanca ha estado más tiempo de baja que jugando. Sin embargo, para Ancelotti el belga tiene también su sitio porque es "un jugador top" y pese a que "ha tenido dificultades", cree que "no ha exprimido su potencial". Es por eso por lo que ha señalado que con sus ganas y con motivación "este puede ser el año justo para exprimir su potencial".

"Cristiano está en el final de su carrera, está bajando su ritmo"

También le preguntaron por si le gustaría contar con Cristiano Ronaldo en su plantel. Sin querer hacer de menos al portugués, al que tiene "mucho cariño" y considera uno de los mejores, el técnico madridista ha señalado que no le gusta hablar de esos temas porque "tiene contrato con la Juventus". Lo que sí ha apuntado es que el luso ha bajado el ritmo goleador.

"Del cuerpo técnico hablaremos en los próximos días"

Otra de las incógnitas que rodea al regreso de Ancelotti es quiénes formarán parte de su cuerpo técnico. Se sabe que Carlo llega con su hijo Davide y que Pintus regresa para hacerse cargo de la preparación físico, el resto todavía está en negociación: "El cuerpo técnico lo vamos a hablar en los próximos días. He llegado aquí hoy solo para la presentación. Todavía no hemos hablado, de verdad".

"El fútbol tiene que ser bonito y espectacular"

Durante su primera etapa, prometió un estilo de juego bonito y lo cumplió. Ahora promete la misma premisa pese a que haya asegurado que el fútbol ha cambiado en estos últimos años: "Prometo lo mismo, lo mismo. La tradición de este club dice que hay que hacer un fútbol espectacular y bonito. El fútbol ha cambiado sus reglas en estos últimos cinco años, es más intenso, más defensivo. Pero en el Real Madrid el fútbol tiene que ser bonito y espectacular, esto es lo que quiere la historia de este club y la afición"

"Todo el mundo tiene que dar las gracias a 'Zizou'"

Ancelotti también ha sido preguntado por Zidane. No ha querido meterse en el tema de su carta de despedida, pero sí ha puesto de relieve sus éxitos y su gran trabajo como entrenador del Real Madrid: "¿Qué tengo que decir de 'Zizou'? Ha ganado tres Copas en un momento. Ha hecho un gran trabajo hasta el final. Todo lo ha hecho muy bien. Todo el mundo tiene que dar las gracias a 'Zizou'".

"Pero después esto es fútbol, un entrenador se va y otro viene. El reto que tenía aquí era increíble y lo que hizo fue increíble. No he hablado con él todavía. Fue todo muy rápido y por supuesto que voy a hablar con él. En los últimos tiempos no hemos tenido una relación continua, aunque sí nos hemos pasado mensajes. Pero claro que voy a hablar con él", ha sentenciado Carlo.

