Ancelotti aprueba la llegada de Mbappé: "Los jugadores de calidad te dan más oportunidades"

Carlo Ancelotti ha tenido su primer día como entrenador del Real Madrid que ha copado con una rueda de prensa en la que ha atendido a los medios de comunicación. El nombre de Kylian Mbappé ha salido en la conversación. El francés es el principal objetivo de los blancos y nada ha cambiado a pesar del cambio de técnico. El jugador del PSG acaba su contrato en 2022 y sigue sin renovar, por lo que este verano será trascendental. El italiano tiene pinta de que está deseando entrenarle.

"Los jugadores de calidad te dan más oportunidades de triunfar. Es importante tener un equipo que tenga equilibrio, calidad, capacidad de sacrificarse, de jugar juntos... Luego, está claro que la individualidad de los jugadores te da algo más. Pero la capacidad de jugar juntos es muy importante", explicó el italiano. No cabe duda de que Ancelotti se alegraría con la llegada de Mbappé, aunque antes ha hablado de una plantilla "muy larga" en la que también tendrá que haber salidas.

El entrenador lo ha admitido en la comparecencia: "Para hablar de la plantilla, es muy buena, un mix con jugadores de experiencia como Kroos, Bale, Benzema... Y un grupo de jugadores jóvenes de mucha calidad: Rodrygo, Vinicius, Valverde... La plantilla es de calidad. Después, entrar en los detalles, tenemos que reducir un poco la plantilla". Eso sí, a muchos le ha llamado la atención que ha puesto en Gareth Bale cada vez que se ha referido al galés.

Presentación de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid

Con él fue uno de los mejores jugadores del mundo y este verano regresará al Real Madrid tras su año de cesión en el Tottenham. "No ha jugado mucho en Premier, pero ha marcado muchos goles. Fue muy efectivo en los últimos partidos, cuando ha tenido continuidad. Lo conozco bien. Si tiene la motivación para jugar, puede hacer una gran temporada, no tengo dudas", argumentó el italiano. Unas palabras que no invitan a pensar que vaya a volver a salir.

