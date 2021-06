Ancelotti y la renovación de Sergio Ramos: "Tengo que hablar con el club"

Carlo Ancelotti ha dejado sus primeros titulares en su presentación como nuevo entrenador del Real Madrid. Uno de los asuntos pendientes en la entidad blanca es acabar con el 'culebrón Sergio Ramos'. El capitán sigue sin renovar y este conflicto ha llegado también en el primer día del italiano en su regreso a la entidad blanca. El transalpino tiene claro que "no" se imagina a este club sin el de Camas, pero que tampoco imaginó "un Madrid sin Ancelotti".

"El Real Madrid, sea lo que sea, va a competir en todas las competiciones y lo va a hacer con la mejor plantilla posible. Sobre Ramos, he llegado ahora y tengo que hablar con el club de todo esto. Lo vamos a hacer en los próximos días. No me imagino un Madrid sin Ancelotti, pero ha pasado. El regreso fue muy rápido y no he tenido tiempo de hablar de la plantilla. Conozco bien a los jugadores. Me gusta mucho regresar y volver a trabajar con ellos. Lo que será el futuro, lo vamos a plantear en los próximos días porque no hemos tenido tiempo", concretó el italiano.

No fue la única vez que le preguntaron por el andaluz y dejó claro que cuenta con él. "Ramos es un jugador muy importante para el Madrid. Lo ha sido en todos los éxitos que ha tenido el club. Vamos a hablar con el jugador. Sé que está tratando su renovación, pero no conozco los detalles. Cuando los conozca, podré decir algo más", argumenta el técnico italiano. Ancelotti tiene un gran cariño por el capitán ya que fue una persona importante durante la temporada de La Décima.

Presentación de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del Real Madrid

Precisamente, de esos recuerdos habló en la comparecencia. "Recuerdo todo muy claro. Los partidos que hemos ganado y los triunfos que hemos tenido. Los momentos difíciles. El día que me fui y el día que llegué la primera vez. La verdad es que han pasado cinco años y volver aquí es algo especial, como siempre. Es la misma sensación que cuando llegué la primera vez. Ahora, comparando, tenía más incertidumbre la primera vez. Ahora tengo más confianza. Con el presidente, con José Ángel, con la afición... Es todo más claro", explicó el transalpino.

