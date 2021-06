El Bayern de Múnich le cierra la puerta de salida a Robert Lewandowski

Robert Lewandowski está siendo el nombre más comentado en las últimas horas en el mercado de fichajes después de que se haya rumoreado con una posible salida del Bayern de Múnich. El delantero polaco parece haber cumplido su ciclo en Alemania y ya sondea la posibilidad de emprender una nueva aventura en su carrera deportiva.

El gol es siempre lo mejor pagado en el asunto de fichajes y el ariete del Bayern ha cuajado dos temporadas realmente sensacionales donde se ha coronado como el mejor delantero del planeta. A pesar de que ya muchos clubes han puesto a mirar hacia jugadores más jóvenes como Mbappé o Haaland, la llegada de Lewandowski sería un movimiento galáctivo para cualquier grande de Europa.

Sin embargo, estos rumores no han gustado nada en Alemania donde consideran al delantero polaco como una absoluta referencia para el futuro del conjunto bávaro. Lewandowski sigue siendo el mejor jugador del equipo germano y el gran representante de un equipo que este año abrirá un nuevo capítulo en su historia con la llegada de Julian Nagelsmann.

Nagelsmann tras un partido del Leipzig Reuters

Aunque se esperan también más cambios como la llegada de Dayot Upamecano, uno de los primeros fichajes de la temporada cerrado ya hace unos meses, lo que no esperan cambiar es su línea atacante, ya que Lewandowski ya ha entrado en la élite histórica del fútbol alemán debido a sus amplios registros.

Sin ir más lejos, esta misma temporada ha batido el récord de goles establecido por Gerd Müller en el año 1972 al superar las 40 dianas. Por delante le sigue quedando el reto de superar el número de tantos totales conseguido por 'el torpedo'. De momento, a Lewandowski le quedan todavía 88 goles para poder superar al mítico delantero alemán en la Bundesliga.

Para alcanzar ese registro, parece conditio sine quanon quedarse en el mejor equipo de Alemania, el Bayern de Múnich, y así lo ve el presidente del club alemán Herbert Hainer, quien ha hablado en una entrevista sobre las posibilidades de que Lewandowski termine saliendo del club muniqués.

Hainer lo tiene claro

"Robert es el mejor delantero del mundo. Tiene dos años de contrato y me puedo imaginar que siga con nosotros todavía más tiempo". Así de claro lo tienen en el conjunto germano donde no ven que en ningún momento que puedan perder a su gran estrella, a pesar de que los rumores se han multiplicado en las últimas semanas.

Lewandowski con el trofeo de pichichi de la Bundesliga Reuters

Sobre ese famoso récord de goles y la comparación con Gerd Müller, Herbert Hainer lo tiene claro: "De momento tiene 277 goles. Si la salud se lo permite y renueva con nosotros una vez más el récord es posible". De eso dependerá su éxito en esa batalla goleadora entre dos de los mejores artilleros de la historia, de que decida ampliar su vinculación con el equipo del Allianz Arena. "Lo creo capaz de todo. Robert es una fortuna para nosotros".

Por otro lado, el presidente del Bayern ha dejado claro que el equipo alemán no va a entrar en la gran guerra de fichajes que se espera para este verano entre equipos como Real Madrid o PSG: "La gente no debe subestimar las repercusiones del coronavirus y aunque nosotros hayamos salido comparativamente bien librados la crisis también ha dejado huella. Fuera de Dayot Upamecano no son posibles otros grandes fichajes. Hemos fichado a Omar Richards, además vuelven siete jugadores que estaban cedidos. La calidad en la plantilla es tan grande que no se requieren otros grandes fichajes".

