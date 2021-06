Iker Casillas, sobre ser segundo de Ancelotti: "No me llama ser entrenador, no me apetece"

El Real Madrid continúa perfilando su plantilla y su staff técnico de cara a la próxima temporada. La llegada de Carlo Ancelotti ha abierto un nuevo capítulo en la historia del equipo blanco y junto al italiano ha aterrizado también Antonio Pintus, quien será el responsable máximo de la preparación física del equipo.

El siguiente paso podría ser cerrar un segundo entrenador como ayudante de Ancelotti y siguiendo la tendencia de los últimos años, en el club podrían buscar a un hombre de la casa para ese puesto como antes lo fueron Zidane o Fernando Hierro. El último en ser relacionado con este puesto ha sido Iker Casillas, pero el exportero prefiere desmarcarse de esta posición.

El ahora adjunto a la dirección de la Fundación del Real Madrid ha estado en su tierra, en Ávila, donde ha participado en la inauguración de una cancha de fútbol financiada por la Fundación de Johan Cruyff y la Fundación La Caixa, ya que ambas colaboran con el ayuntamiento abulense y con la propia fundación del exjugador del equipo blanco y de la selección española.

Iker Casillas llevando a sus hijos al colegio.

Desde allí, Iker Casillas ha repasado la actualidad del conjunto madridista y ha tocado los nombres propios que más están dando que hablar en las últimas horas. Desde la continuidad o no de Sergio Ramos hasta la nueva llegada de Carlo Ancelotti al banquillo madridista y la posibilidad de llegar a ser su segundo entrenador.

Sobre el capitán blanco, Casillas intentó opinar sin meterse en demasiados charcos: "La gente puede tener muchas opiniones, pero es una decisión de Sergio y el club. Es un jugador valiosísimo, que todo el mundo lo conoce y uno de los mejores del mundo. Espero que por el bien del fútbol puedan entenderse y llegar a un punto de unión".

"La verdad es que no sé demasiado del tema. Yo, como forofo y persona que le gusta el fútbol... Sergio es un jugador valisosísimo, pero hay que entender también la posición del club. Yo la desconozco porque estoy en la fundación. ¿Quién pierde más? Pierdo yo que me gusta el fútbol. Me gustaría que estuviese ya, pero son ellos los que tienen que entenderse".

La llegada de 'Carletto'

Respecto a la llegada de Ancelotti, con quien Iker coincidió en su etapa final en el Real Madrid, el exportero opinió con mucho cariño: "Es un hombre que conoce el club. Estuvo dos años y consiguió la ansiada décima. Me parece una decisión muy acertada por parte del club. Es un hombre que conoce la casa, que es muy querido por la directiva y los jugadores. Carlo, a parte de ser un gran entrenador y con experiencia, es una gran persona".

Ancelotti posando con el trofeo de la Champions League ganado en 2014

Tras la llegada de Ancelotti, el otro conflicto por resolver es si alguien estará junto al italiano en el banquillo en la figura de segundo entrenador. Iker se quitó de la lista de candidatos y dejó un nombre que ha dado también mucho que hablar y que ha soprendido enormemente, aunque de momento no hay nada cerrado.

"La primera etapa tuvo a Zidane. Todos recordamos el éxito que se tuvo. Yo creo que sería algo normal. Se habla de Arbeloa ¿no?. Sería un movimiento inteligente y estoy seguro de que va a saber rodearse de gente del club para hacer una gran labor. ¿Si me gustaría? No, no. No me llama el tema del entrenador. No me apetece".

