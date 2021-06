Benzema sigue metiendo presión a Mbappé para que fiche por el Real Madrid

Karim Benzema está haciendo una campaña pública en Francia para que Kylian Mbappé juegue en el Real Madrid. Este domingo, en una entrevista en el programa 'Telefoot' de TF1, ha explicado que quiere que esté en el mismo equipo que él: "¿Kylian? Lo había visto en televisión y había jugado contra él en la Champìons. A su corta edad, ya es uno de los mejores. Me gusta mucho jugar con él, puede marcar la diferencia. En cualquier momento. puede hacer todo".

Esta misma semana ya había hablado sobre esta posibilidad de que acaben juntos en el Real Madrid este verano en L'Equipe. "Ya sé cómo juega aunque solo hayamos coincidido dos partidos. Sé lo que quiere, cómo apoyarme con él, es más fácil. Nos hemos entrenado unas quince veces y quedan pequeños detalles. Pero son pequeñas cosas porque es un jugador de club grande y es más fácil. Cuando respetas el juego, todo es más fácil", comentó el futbolista merengue.

Pero es que desde que comenzó la concentración con Francia los elogios han sido continuos. También se deshizo en buenos comentarios en AFP hace una semana: "Todos los grandes jugadores quieren venir algún día al Real Madrid, así que le deseo que lo haga rápidamente, si es que tiene ganar de dejar el PSG, que también es un buen equipo".

Tanto están dando que hablar estos dos jugadores que en Francia ya se fija a Benzema como un intermediario en la operación. Las imágenes hablan por sí solas y entre Benzema y Mbappé se ha desencadenado una relación estrecha, que se reproduce fuera de los terrenos de juego. Y de eso sobre lo que, precisamente, habla una información de L'Équipe que alegrará a los aficionados madridistas. Benzema estaría haciendo las veces de agente para convencer a Mbappé de fichar por el Real Madrid este verano o en el futuro.

La operación

Estos mensajes de Benzema a Mbappé también se ha visto como un guiño no solo al delantero, sino también al propio Real Madrid por el compromiso que está demostrando el '9' blanco. Y no es cosa suya solo, ya que el mismo jugador de 23 años también responde al veterano. Este mismo mes de mayo, Karim celebraba la victoria ante el Granada en sus redes sociales y Kylian no tardó en dar su correspondiente 'me gusta' a la publicación de su compatriota.

Este verano es clave. Kylian Mbappé ha rechazado tres ofertas de renovación del PSG. Su contrato con la entidad parisina vence en junio de 2022 y si no prolonga su contrato, en el Parque de los Príncipes valoran ponerle en el mercado ya este verano. Una oportunidad que no desaprovecharía el Real Madrid. El delantero ha podido hablar con Raphaël Varane del club blanco, pero ahora es Karim Benzema el gran aliado para conseguir el 'sí, quiero'.

