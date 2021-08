Pochettino sigue cerrando la puerta a Mbappé: "Es nuestro jugador, no veo que no vaya a estar aquí"

Mauricio Pochettino ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre la situación del PSG y dentro de la actualidad del club y del equipo entraba, una vez más, el tema de la posible salida de su estrella, Kylian Mbappé. Mientras el Real Madrid sigue a la espera, la entidad francesa sigue haciendo presión para que el jugador no pueda abandonar el club.

Así de convencido se mostró el propio Pochettino de la continuidad de Mbappé durante esta temporada en el PSG, con quien tiene todavía un año más de contrato: "Encuentro a Kylian Mbappé muy bien, muy motivado para hacer una gran temporada. Es nuestro jugador, ya lo he dicho, no veo que no vaya a estar aquí este curso".

