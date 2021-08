Isco, la incógnita del Real Madrid: su difícil situación en el mercado y la apuesta en duda de Ancelotti

El Real Madrid sigue contando los días que le quedan al mercado de verano para tener su plantilla completamente lista y cerrada de cara a la nueva temporada. Ya se han producido algunas salidas, la última la de Odegaard, y algunas lesiones como la de Kroos han provocado que al club blanco no le quede mucho margen de maniobra para hacer nuevas ventas.

Quizás el apartado más activo debería ser la delantera, ya que si termina llegando Mbappé, la salida de Mariano pasaría de prioridad a casi absoluta urgencia. Sin embargo, existe un jugador que se encuentra inmerso en una gran duda y es que en estos momentos es la gran incógnita del Real Madrid. Se trata de Isco Alarcón, que ha pasado por muchos altibajos en los últimos meses. Ha pasado de transferible a fijo de Ancelotti para ahora quedarse en tierra de nadie.

Una situación favorable

La temporada podía presentarse de forma pésima para Isco teniendo en cuenta la gran cantidad de jugadores que acumulaba el equipo blanco en el centro del campo. Mucha competencia y unas últimas temporadas del malagueño por debajo de su nivel le colocaban en una situación más que complicada. Sin embargo, el mercado y el estado de la plantilla le han ido situando en un punto más que favorable para él, al menos si se tiene en cuenta todo lo que circulaba a su alrededor al término del pasado curso.

Las lesiones de algunos compañeros podrían ser su mejor aliado en estos momentos. De momento, Isco sabe que no tendrá la competencia directa de Toni Kroos y de Dani Ceballos, que estarán varias semanas fuera del equipo problemas físicos. Esas ausencias podrían ser aprovechadas por el de Arroyo de la Miel para convertirse en un jugador importante dentro del equipo en este inicio de año y ganarse un puesto.

Marco Asensio e Isco, en el entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Para ganarse ese hueco también contará con otra ayuda externa, la salida de Martin Odegaard. El noruego se ha negado a pelear por un puesto en el equipo de 'Carletto' y el hecho de que no lo haya visto claro ha provocado que tome la decisión de decir adiós definitivamente al Real Madrid, dejando más sitio a Isco. Para colmo, Luka Modric se ha lesionado y de momento no estará contra el Levante, por lo que la reconquista de Isco podría empezar este mismo fin de semana partiendo de inicio junto a Casemiro y Valverde, dos perros de presa con los que poder mostrar su talento empleándose menos en defensa.

Ancelotti, en duda

Uno de los principales problemas que parece tener ahora mismo Isco Alarcón es Carlo Ancelotti. El entrenador italiano se convirtió en su gran valedor en el inicio de su segunda andadura en la 'Casa Blanca' y así se lo hizo saber al club. Era un enamorado del malagueño y quería que fuera pieza clave en sus esquemas, especialmente al no poder contar con James Rodríguez.

Con este impulso, Isco regresó a los entrenamientos más fino, motivado y metido que nunca, lo que hacía presagiar una buena temporada para él con los minutos y el protagonismo que no tenía desde la primera etapa de Zidane. Sin embargo, durante las últimas semanas, Ancelotti se ha quedado prendado de otros dos jugadores que podrían adelantarle y ganarle la partida.

Ancelotti dando indicaciones en el entrenamiento Real Madrid

El primero de ellos es Fede Valverde. Ancelotti alucina con su capacidad física y con el equilibrio que puede darle al equipo. Le recuerda a esa labor que consiguió sacar de Ángel Di María cuando el argentino mostró la mejor versión de su carrera en el Santiago Bernabéu. Y el otro es el canterano Arribas, un futbolista técnico, con gol, con calidad, pero también con mucho trabajo. Aunque seguirá formando parte del Castilla de Raúl donde es líder absoluto, Arribas estará muy presente en la primera plantilla y seguro que contará con oportunidades del entrenador italiano para hacerse al primer equipo. De momento, Isco disputó algunos minutos en Mendizorroza, pocos, y vio como Valverde de titular y Rodrygo y Vinicius en la segunda parte tuvieron más protagonismo que él.

Un mercado cerrado

Si su principal valedor hace unos meses ahora es la mayor duda de la ecuación, la situación de Isco se podría calificar como complicada. Dispone de más sitio que nunca en la plantilla, pero no goza de toda la confianza de Ancelotti, algo que podría cambiar con un buen partido ante el Levante. Sin embargo, en el club tienen claro que si se pudiera hacer caja por él, habría que aprovecharlo por lo que pudiera llegar en los próximos días.

Por ello, Isco no desaparece de la lista de jugadores transferibles donde ha estado desde que se abrió el mercado de fichajes. Sin embargo, su edad, sus últimas temporadas y su alto salario han hecho que no lleguen ofertas en firme por él. Solo el Milan estuvo cerca de intentarlo, pero no podía hacerse cargo de una ficha tan alta. Isco no quiere salir del club y quiere mantener su salario, por lo que la situación se enquistó hace mucho.

Aunque Isco sigue en el mercado y sería un gran movimiento para poder cerrar y cuadrar cuentas y aumentar la tesorería en caja, un mercado muy complicado y cerrado y la precaria situación actual del centro del campo del Real Madrid empujan cada vez más al de Arroyo de la Miel a quedarse al menos un año más vistiendo la camiseta blanca. Pero todo puede pasar en las últimas fechas con las grandes incógnitas del club.

