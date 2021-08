Los beneficiados por la renuncia de Odegaard al Real Madrid

Martin Odegaard dejó oficialmente el Real Madrid para poner rumbo al Arsenal. El centrocampista noruego no buscará su gran oportunidad en el primer equipo blanco y permitirá a la entidad capitalina ingresar cerca de 40 millones de euros en concepto de traspaso. Su marcha, que no era la opción favorita del club, abre la puerta a varios jugadores con escasas opciones hace apenas unas semanas. La renuncia de Odegaard beneficia a hasta tres nombres diferentes.

El primero de ellos es Dani Ceballos, cuya situación podría haber sido muy similar a la de Odegaard. Ambos salieron cedidos al Arsenal el curso pasado y gustaron a Mikel Arteta. De hecho, en la Premier League se llegó a rumorear que la entidad británica estaba buscando fórmulas para adquirir totalmente a los dos jugadores. Una situación que no se ha dado y que tampoco se espera que se dé.

Los otros dos nombres beneficiados, aunque con perfiles casi opuestos, son Isco Alarcón y Antonio Blanco. Uno el veterano que no tenía espacio en el equipo. Otro, el canterano que tenía que pelear en los entrenamientos para ganarse la confianza de Ancelotti. Sin Odegaard, ambos tienen vía libre para convencer al técnico italiano de más oportunidades esta temporada.

El plan del conjunto capitalino con Odegaard era que se quedara. De hecho, la salida de Zidane del banquillo era una buena noticia para él, pues nunca llegaron a entenderse en los meses que coincidieron. Sin embargo, Odegaard ha renunciado a luchar por minutos con Ancelotti como entrenador y ha permitido que otros puedan aprovechar la oportunidad.

Ceballos se va lesionado con España Reuters

Camino para Ceballos

El andaluz tenía pocas opciones de continuar en el equipo. Como Odegaard, no terminó de gustar a Zidane, que además tenía muy clara su idea para el centro del campo. Salió al Arsenal, gustó con Arteta y recuperó su mejor versión. Tanto que se fue a los Juegos Olímpicos como una de las estrellas de la Selección, clara aspirante a llevarse el oro en la final de fútbol. Sin embargo, una lesión le apartó de todo el torneo y le obligó a replantearse su futuro.

Si la idea era regresar a Madrid para ver qué camino tomar, con el objetivo siempre de triunfar de blanco, ahora su atención estaba en recuperarse físicamente. Siguiendo el plan de ventas merengue, en caso de llegar una buena oferta por sus servicios, el ex del Betis habría tenido muchas opciones de salir. Pero lesionado y a la espera de ver cómo recupera la forma, un traspaso es algo muy complicado. Por delante Ceballos tiene semanas clave, donde una vez recuperado de su lesión deberá luchar por convencer a Ancelotti y hacerse hueco en el centro del campo.

Isco Alarcón, con el Real Madrid Real Madrid

Puerta para Isco

El malagueño no tiene opción alguna de continuar en el Real Madrid la próxima temporada. Es más, si hubiera llegado una oferta este verano Isco ya no sería jugador del club merengue. Tanto por sus propias intenciones como por las del club, que podría ingresar varios millones por un jugador con el que lleva meses sin contar. Pese a ello, tal y como informó EL BERNABÉU, los rumores sobre el Milan no se concretaron en oferta en firme e Isco apunta a ser de la partida esta temporada.

Por el momento, el malagueño se ha dejado ver con una forma física muy superior a la del curso pasado. Y, además, ha visto cómo la salida de Odegaard le quita de la competencia a un jugador joven y de proyección. Isco, por lo tanto, tiene la opción de recuperar su mejor versión para buscar una salida tanto el año que viene como incluso en el mercado de traspasos invernal, donde ya intentó en 2020 abandonar el Real Madrid sin demasiado éxito.

Luka Modric y Antonio Blanco, durante el partido de entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

El sueño de Blanco

El canterano fue una de las revelaciones de la temporada pasada. Joven, con mucho que mejorar y producto de la casa. Antonio Blanco sorprendió a Zidane y también lo ha hecho con Ancelotti, que ya reconoció en una de sus últimas comparecencias que le había gustado el talento de los canteranos con los que estaba contando.

"Tengo que decir que me gusta mucho esta plantilla porque es una buena mezcla de veteranos y jóvenes. He descubierto jóvenes muy interesantes. Miguel Gutiérrez, Blanco, Arribas, Marvin, Chust... Los veteranos de siempre... Luka Modric que ha llegado con un entusiasmo increíble, Casemiro que ha mejorado muchísimo desde que yo estuve aquí, Kroos que tiene un pequeño problema que resolver...", espetó en rueda de prensa.

Antonio Blanco apunta a acudir a más de una convocatoria con el primer equipo. Y, de ahí, aprovechar el espacio que ha dejado Odegaard con un perfil similar en cuanto a juventud y proyección. La lesión de Modric es el primer paso, tanto para Blanco como para los otros dos nombres en busca de minutos más allá de la Copa del Rey.

[Más información - El Atleti ya no es el equipo de pueblo: Barça y Madrid ahorran pero para los de Simeone no hay crisis]

Sigue los temas que te interesan