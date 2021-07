Isco y la opción del Milan: no hay oferta al Real Madrid, pero sí interés

Isco Alarcón puede dejar el Real Madrid en este mercado de fichajes de verano. El jugador ya pidió salir de la entidad merengue el pasado invierno, pero la falta de ofertas evitó su traspaso. En esta ocasión, al menos, ha surgido el interés de un AC Milan que por el momento no ha enviado ninguna propuesta formal al Real Madrid. El club merengue y el jugador esperan encontrar una salida cuanto antes, pero sigue sin haber nada cerrado.

La situación de Isco en el Real Madrid lleva mucho tiempo estancada. El malagueño no contó demasiado para Zidane y su baja forma física le puso en la rampa de salida. Con contrato hasta 2022, no hay opción de renovación posible y la mejor vía es la de un traspaso este mismo verano. Sin embargo, no es una operación sencilla.

Isco tiene una ficha de seis millones netos al año. Cifra demasiado alta para gran parte de los clubes y que también genera inconvenientes en el Real Madrid. Si a ello se le suma la situación de crisis económica que vive el fútbol como consecuencia de la crisis, la espera por una oferta con esas condiciones se antoja más complicada aún. El jugador de 29 años no quiere perder tal cantidad de salario y la oferta que llegue para un traspaso debe garantizarle esa ficha.

Isco Alarcón, durante un entrenamiento del Real Madrid

Los últimos días surgió en Italia la noticia del interés del AC Milan en él. Además, se hablaba de una oferta de 20 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador. Sin embargo, en estos momentos no hay ninguna oferta oficial del club italiano al Real Madrid. Y, de igual manera, tampoco se han ofrecido 20 millones de euros, pues esa cantidad sería suficiente para ver ya a Isco con la camiseta rossoneri. El interés del Milan sí existe y la intención del Real Madrid y de Isco es encontrar una salida antes del mes de septiembre.

Isco piensa en el Mundial

El jugador ha pasado de ser uno de los jugadores con más potencial de la Selección a estar completamente desaparecido en las últimas convocatorias nacionales. Por ello, Isco sueña con recuperar su estatus de jugador relevante con la Absoluta con la vista puesta en el próximo Mundial de Catar que se disputará en 2022. Y eso pasa por una salida del Real Madrid y la promesa de tener minutos.

A ese sueldo de seis millones de euros, Isco suma como exigencia tener un rol importante en el equipo al que vaya. No solo tener minutos, sino disfrutar de cierta relevancia en el nuevo conjunto que le permita llamar la atención del seleccionador, en este caso un Luis Enrique que ha acostumbrado a sorprender con cada lista de convocados. Salir del equipo blanco y volver a despuntar le abriría la puerta de cara a la cita mundialista de año que viene.

Isco, mientras tanto, trabaja en las instalaciones del Real Madrid a las órdenes de Carlo Ancelotti. En las próximas semanas disputará sus primeros amistosos y se podrá ver el nivel de forma física del malagueño, que el curso pasado dejó mucho que desear. Todo con el objetivo de poner fin a un culebrón que, como muy tarde, acabaría en 2022 con la espiración del contrato.

