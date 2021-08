Benzema desvela cómo se produjo su fichaje por el Real Madrid

Karim Benzema seguirá ligado al Real Madrid hasta 2023. El delantero francés firmó su renovación y amplió su estancia en la capital, donde ha conseguido convertirse en uno de los mejores '9' del planeta hasta el punto de reconquistar la selección francesa. El galo, además, lo ha hecho alejado de polémicas y defenfiendo siempre los intereses del club. Por ello, según ha recalcado, está "orgulloso" de todo lo hecho.

El atacante, poco después de firmar su renovación con el club merengue, ha atendido a los medios oficiales del club para valorar su carrera como madridista. Una carrera de la que Karim se siente "orgulloso". "Orgulloso de poder firmar otra vez y continuar en este club que, para mí, como digo siempre, es el mejor del mundo. Voy a continuar trabajando y disfrutando porque cada día aquí para mí es disfrutar", ha destacado el goleador.

Benzema no lo tuvo fácil. Llegó a ser uno de los jugadores más criticados del Real Madrid. Sin embargo, con la marcha de Cristiano dio un paso al frente y mejoró el aspecto goleador que siempre se le había echado en cara. "No miro los números", ha indicado, sino que disfruta "en el campo". "Me siento muy feliz cuando meto goles, cuando doy asistencias y hago jugadas para la afición".

L'histoire continue pour moi dans le plus grand club du monde. Quel honneur d'être là aujourd'hui, merci pour la confiance que l'on m'accorde depuis tant d'années... ❤️Never Give up ⚔️

¡ Hala Madrid !#HalaMadrid #Alhamdulilah #Benzema2023 pic.twitter.com/TlDba9rAF5 August 20, 2021

El galo los mirará "después" de su carrera, pero por el momento celebra "cada día" tanto en los entrenamientos como en los partidos porque juega "en el Real Madrid para hacer historia". "Cada año quiero hacer más", ha llegado a afirmar al no poder elegir su mejor momento en el conjunto capitalino.

El día de su fichaje

Benzema también ha rememorado cómo se produjo su incorporación al cuadro merengue. El galo llegó en la misma temporada que Cristiano y Kaká, cuando el Real Madrid buscaba su mejor resurección. "Fue hace tiempo, pero sí tengo recuerdos", ha afirmado Benzema.

"Me llamaron mis padres y mi agente para que fuera a casa. Yo no quería ir y cuando llegué vi a Florentino. Este hombre ha traído a Zizou, a Ronaldo, a los galácticos… Yo estaba mirando y no dije nada", ha explicado Benzema. "Solo me preguntó si quería jugar en el Madrid y dije que sí. Cuando ahora veo lo que he hecho en el Madrid me siento muy orgulloso".

Ancelotti y el futuro

El técnico italiano siempre ha sido uno de sus grandes defensores. Benzema se entendió con Zidane y la cosa con Ancelotti es casi idéntica. Por ello, el galo define al entrenador del Real Madrid como uno de los mejores en lo suyo que le pide "jugar al fútbol". "Hablamos antes del entrenamiento para ver cómo me siento, para ver si tengo que hacer otra cosa en el campo. Depende de la relación del jugador y el entrenador, pero con él me siento bien", ha confirmado.

De cara al futuro, lo tiene claro: "El Madrid va a seguir siendo siempre el mejor equipo del mundo, pero creo que en la época de las Champions éramos un equipo no puedo decir imbatible, pero ganar 4 Champions es algo especial. Ganar una es muy difícil y nosotros lo hicimos tres veces seguidas. Marcamos una época con este equipo y vamos a marcar otra época en el futuro".

[Más información - El mensaje del amigo de Benzema sobre el fichaje de Mbappé por el Madrid]

Sigue los temas que te interesan