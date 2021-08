Ancelotti: "La plantilla no está cerrada hasta que se acabe el mercado"

Un nuevo inicio para Carlo Ancelotti. A pesar de su avanzada edad, el italiano afronta con ilusión este arranque de la temporada 2021/2022 con el Real Madrid. En la segunda etapa del transalpino en el conjunto merengue, los blancos se estrenan en esta Liga ante el Deportivo Alavés. Con todo esto, el entrenador también afrontó la primera rueda de prensa de la temporada con algunas dudas que hay en torno al equipo de cara a esta primera cita.

Nueva temporada

"Hemos empezado con buena actitud. Los jugadores están comprometidos y estamos listos para comenzar la Liga. El objetivo es hacer todo lo posible para ganar".

Odegaard

"El tema de Odegaard como el de Vallejo es un tema circunstancial. No teníamos la oportunidad de inscribir a todos por el momento. Hasta septiembre no se conoce la lista definitiva. He hablado con él. Yo le he dicho que hay mucha competencia en el centro del campo. No es un descarte definitivo. Tenía que inscribir a dos para el partido y he elegido a Bale y Jovic".

Hazard

"Ha llegado bien, ha empezado a trabajar individual. Ha empezado a entrenar con el equipo hace un par de días. Le veo en una buena condición, le veo listo para jugar. Estoy convencido de que va a volver a su mejor condición".

Tebas y La Liga

"Me ha sorprendido cómo hablaba Javier Tebas un poco porque el Real Madrid es el Real Madrid. Es una Liga muy competida, con equipos muy fuertes. Hay que luchar. La Liga española ha sido siempre muy competitiva. Es una Liga que me gusta, que tiene sus características específicas. Ganarla sería muy importante para nosotros".

Mbappé

"Yo veo dos cosas. No me gusta hablar de jugadores que no están aquí. Tengo que decir que me gusta mucho esta plantilla porque es una buena mezcla de veteranos y jóvenes. He descubierto jóvenes muy interesantes. Miguel Gutiérrez, Blanco, Arribas, Marvin, Chust... Los veteranos de siempre... Luka Modric que ha llegado con un entusiasmo increíble, Casemiro que ha mejorado muchísimo desde que yo estuve aquí, Kroos que tiene un pequeño problema que resolver... No me parece correcto hablar de otros porque tengo una gran plantilla".

Bale

"Es un gran jugador y todo el mundo lo sabe. Puede que en los últimos años no lo haya hecho muy bien. En esta primera parte, he de decir que le veo muy bien. El juez es el campo. Si lo hace bien en el campo, va a jugar. La competencia es para todos. Hay mucha competencia y es algo bueno. La competencia te da más motivación. Lo ha hecho bien en este primer mes".

Inferioridad de condiciones

"No es imposible ganar la Champions. Es verdad que es un mercado muy complicado, pero la plantilla del Real Madrid es muy fuerte. Podemos competir contra todos los equipos del mundo. Si el entrenador es capaz de hacer que los jugadores den el cien por cien de su calidad, estoy convencido de que vamos a competir contra todos".

Salida de Messi

"Me ha sorprendido, claro que sí. Desde niño siempre fue del Barcelona. Estoy en el fútbol desde hace 42 años y no me sorprende que un jugador cambie de camiseta. Tengo mucho respeto por la decisión que ha tomado el club y el jugador".

¿Se alegra?

"Tenemos que competir contra el Barça, como contra el Atlético de Madrid. Este año es sin Messi, pero el Barça siempre es uno de los mejores equipos del mundo. Nada cambia. Lo que tenemos que hacer es intentar ganarles".

Movimientos

"La plantilla es muy buena, pero el mercado termina el 31 de agosto. No te puedo confirmar que vamos a cerrar la plantilla hasta el final, puede que otros jugadores pidan salir. Me gusta esta plantilla".

Richarlison

"Tengo mucho cariño a Richarlison, es un gran jugador. Pero es un jugador del Everton y como he dicho antes no hablo de los jugadores que no son los míos".

Cinco cambios

"La veo bien porque es una norma que ha entrado con la pandemia. No lo hicieron en Inglaterra, pero creo que se puede disfrutar. Cuando uno tiene una plantilla amplia, como nosotros, los cinco cambios te pueden ayudar al final de los partidos".

Estado físico

"No hemos hablado con los jugadores, les hemos evaluado. Hemos puesto una pretemporada con bastante carga, pero creo que los jugadores lo han hecho bien. Estamos recuperando jugadores importantes como Carvajal o Mendy. Hemos tenido un pequeño problema con Marcelo ayer, pero creo que va a recuperar pronto".

Más gol

"Sí era un problema que tenemos que resolver. Solo Karim ha marcado muchos goles, los otros lo podían hacer mejor. Estamos trabajando en un fútbol más ofensivo para crear más oportunidades. Vinicius, Rodrygo, Jovic, los medios nos pueden dar más oportunidades".

Los jóvenes e Isco

"Hablar de Isco, digo lo mismo que he dicho de los otros. Está listo para jugar, ha entrenado bien, no puedo hacer una comparación con lo de años anteriores. Puede competir con todos para jugar los partidos. Los jóvenes están listos y estarán listos. Hay jugadores que pueden jugar y que estamos trabajando con Raúl y el Castilla. Hablamos casi todos los días para ver cuál es la mejor forma para que progresen los jugadores. Hay muchos jugadores con mucho talento, esto es lo que más me sorprendió en esta primera parte de temporada".

Mbappé, ¿opción real?

"Lo siento, pero no puedo hablar de este tema. Hablo con el presidente casi todos los días y hablamos de todo".

Miguel Gutiérrez

"Miguel lo ha hecho muy bien. Es un lateral que tiene talento. Ha jugado algunos partidos y no tiene problema para jugar con el Real Madrid".

Oferta por Mbappé

"Sigo teniendo muy buena relación con Al-Khelaïfi. Estuve un año y medio y conocí un club fantástico y una ciudad fantástica. No sé qué puede pensar de este tema para abrirse a escuchar una oferta por él".

