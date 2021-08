Odegaard, cuestión de días: el Real Madrid no le inscribe para La Liga

Esta misma semana EL BERNABÉU explicaba que Martin Odegaard estaba en la recta final de su etapa en el Real Madrid. Este viernes, el club ha demostrado esta circunstancia con un nuevo gesto que deja claro que el noruego está más fuera que dentro de la entidad blanca. Después de una gran temporada en el Arsenal y de la marcha de Zidane como entrenador merengue parecían ser circunstancias para ser uno de los hombres importantes, pero el futbolista ha tirado la toalla y prefiere salir.

Es por lo que el Real Madrid ha decidido no inscribirlo para el primer encuentro de la temporada ante el Deportivo Alavés. El futbolista no tiene dorsal en la página web y no estará en la convocatoria de Carlo Ancelotti para este choque. En el horizonte vuelve a aparecer la opción del Arsenal y desde Inglaterra hablan de una oferta millonaria para hacerse con los servicios del nórdico. El diario The Sun informó que los 'Gunners' están dispuestos a poner sobre la mesa una oferta de 50 millones.

A comienzos de la pretemporada, el club blanco estaba decidido a no venderle y a que fuera importante. Querían cerrar filas con él y darle la relevancia que venía pidiendo. Los primeros entrenamientos estaban sirviendo para ver que algo había cambiado en su situación, pero ha sido el paso de los amistoso lo que ha llevado al joven jugador a tomar esta decisión. Seguía dudando de si tendría relevancia con Kroos y Modric en la plantilla, pero esa incertidumbre se ha convertido en decisión firme.

Odegaard, con el Real Madrid Real Madrid

La entidad apostó fuertemente por él cuando lo fichó hace seis años y medio. Después de varias cesiones en las que se fogueó y encontró su mejor forma en la Real Sociedad, llegaría una actitud que el club no entendió. El pasado enero el jugador se iría de nuevo prestado al Arsenal con el objetivo de que tuviera más relevancia. Con solo 22 años, el centrocampista ha demostrado que tiene prisa en triunfar y por eso quiere dar este paso.

Isco le pasó

Martin Odegaard no fue una de las noticias positivas del último partido de pretemporada del Real Madrid. Más bien al contrario. El noruego volvió a pasar inadvertido sobre el terreno de juego. El regreso de Luka Modric y la apuesta de Carlo Ancelotti por Isco Alarcón le dejó fuera del once titular. El malagueño fue titular y estuvo bien durante los minutos que estuvo en el campo. Mucho mejor que en el partido contra el Rangers. Cuenta con la confianza de Ancelotti y este pasado domingo respondió a ella siendo, junto a Gareth Bale y David Alaba, lo mejor del Real Madrid en la primera parte del encuentro.

Las dudas están ahí y su futuro a día de hoy, y cuando falta un mes para el cierre del mercado, es una incógnita. Una propuesta del Arsenal y la insistencia de Arteta están detrás también de las dudas de Odegaard. Su culebrón ha agitado a un Real Madrid que estaba enfocado en otros nombres para continuar con la operación salida. Con Dani Ceballos quedándose después de su lesión, el noruego intenta resolver su situación lo más rápido posible.

