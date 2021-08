Valverde, un paso adelante obligado en el Madrid: las lesiones y el mercado prueban su oportunidad

El Real Madrid tiene serios problemas en su centro del campo y la temporada está a punto de comenzar. De hecho, los blancos abren el curso en unas horas, este sábado por la noche frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza y todavía es una incógnita saber qué centro del campo va a elegir Carlo Ancelotti.

En la medular blanca Casemiro y Modric parecen fijos, pero habrá que ver qué decisiones toma ahora el italiano para completar la línea de medios, si opta por una sola figura más o si por el contrario busca reforzar más el centro del campo y opta por poner a cuatro en el medio. En cualquier caso, hay un jugador que aspira a hacerse con un puesto y a aprovechar la oportunidad que le da este inicio de curso tan particular, y es Fede Valverde.

Sin Kroos ni Ceballos

El Real Madrid partía con un gran número de jugadores en la presente pretemporada, en especial en el centro del campo, a los cuales debía dar salida o tomar una decisión sobre lo que iba a pasar con ellos. Sin embargo, las lesiones se están encargando de ponerlo todo en su lugar y de dejar en un aprieto a un Carlo Ancelotti que tardará meses en volver a tener donde elegir.

El primero en caer nada más regresar fue Toni Kroos. El centrocampista alemán llegó tocado de su participación en la Eurocopa y ahora está inmerso en una larga recuperación de una pubalgia, lesión complicada donde las haya. El problema es que la vuelta del alemán no tiene ni mucho menos fecha establecida, por lo que es imposible saber cuándo se podrá contar él.

Kroos, durante el entrenamiento Real Madrid

La lesión de Kroos no solo dejaba un puesto libre en el medio, sino que además salpicaba de rebote a un Dani Ceballos que se enteraba mientras estaba con la Selección en los Juegos Olímpicos que su futuro pasaba por el Real Madrid tras la baja del alemán. Sin embargo, su maltrecho tobillo ha provocado que el utrerano también vaya a ser una baja de larga duración para los blancos.

Con dos rivales menos por el puesto, la figura que cobra especial importancia es la de Fede Valverde, que tiene la obligación y la gran oportunidad de dar un paso al frente y de volver a consolidarse como un fijo en la alineación del Real Madrid, algo que ha conseguido en algunas fases de su estancia en la 'Casa Blanca'. De momento, una buena opción puede estar en esa titularidad frente al Alavés.

La situación de Odegaard

No solo las lesiones han eliminado rivales del camino de Fede Valverde y le han dejado a las puertas de un puesto en el once titular, sino que el mercado también está interviniendo en este juego de tira y afloja que tiene la medular blanca en cuadros. Otro futbolista que estaba ante otra oportunidad única, pero que parece no quererla, es Martin Odegaard.

Odegaard y Casemiro se entrenan Real Madrid

El noruego está cada vez más lejos del Real Madrid y es que no está nada convencido ni de su rol en la plantilla ni de su relación con Ancelotti, ya que ve a otros jugadores por delante de él y eso no parece gustarle. En el club empiezan a cansarse de una actitud conformista y poco combativa del nórdico y por ello, su salida no es nada descartable en estos momentos.

En el Real Madrid estaban muy ilusionados con su enésimo regreso después de haber demostrado estos años en la Real Sociedad y en el Arsenal que puede ser un futbolista total, pero sus nulas ganas de pelear por un puesto han dejado un poso de decepción en la entidad. Por ello, aunque se desea que no salga, todo dependerá de la oferta que pueda llegar por él, sobre todo del Arsenal que es quien más insiste en su fichaje. Sin Odegaard, y sumado a las bajas de Kroos y Ceballos, Fede sigue ganando puestos.

Isco, el gran rival

Sin embargo, ahora mismo no parece que la puerta a la titularidad esté tan abierta como debería estarlo tras tanta ausencia. Con Modric y Casemiro fijos e inamovibles, en un centro del campo formado por solo tres jugadores, Fede lo tendría complicado porque Ancelotti sigue viendo como mejor alternativa a Isco.

Isco, durante el partido de entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

El malagueño está también pendiente del mercado como Odegaard, pero por él no llegan ofertas. Además, el cariño y la confianza que le está dando 'Carletto' hacen que quedarse no sea una mala opción para él. Tiene minutos garantizados y ahora mismo se presenta como el gran rival de Fede por ese hueco en el medio que, de momento, parece tener el sello del uruguayo. Habrá que ver quien se lleva el gato al agua en esa carrera por la titularidad o si Ancelotti decide apostar por los dos de inicio ante el Alavés.

