El descuelgue de Real Madrid y Barcelona deja tambaleando el acuerdo entre LaLiga y CVC

La Asamblea de LaLiga de este jueves 12 de agosto terminó con la gran victoria de Real Madrid y FC Barcelona sobre Javier Tebas. El presidente de la patronal tuvo que dar marcha atrás en sus propósitos contra los derechos de TV de los dos grandes clubes españoles, aunque sacó adelante el acuerdo con CVC gracias al voto a favor de 38 equipos. Athletic Club y Real Oviedo también se opusieron al proyecto denominado 'LaLiga Impulso'.

La operación entre LaLiga y CVC queda ahora tambaleándose y en un nuevo proceso de estudio que durará hasta noviembre. Las dudas sobre el futuro del acuerdo sin Real Madrid ni Barcelona crean interrogantes sobre el encaje estructural, la viabilidad económica y los fundamentos jurídicos.

No se puede descartar que CVC dé marcha atrás cuando realice el análisis del nuevo escenario sin Real Madrid ni Barça. O que pida tal compensación que el nuevo plan no convenza a LaLiga y a los sueños de grandeza de Javier Tebas.

El documento provisional aprobado en la Asamblea es un mero borrador y sobre el que CVC y LaLiga tendrán que trabajar durante el próximo trimestre. También se mantiene abierta la vía judicial para el Real Madrid, ya que el club blanco estudiará en las próximas semanas si continúa adelante con la batalla a pesar del cambio en el proyecto.

La cantidad desembolsada por CVC variará, ya no serán los 2.668 millones de euros previstos, y LaLiga tendrá que ajustar también el porcentaje que el fondo tendrá tanto en LaLiga HoldCo como de los ingresos netos generados por los derechos de TV de los 38 clubes que están dispuestos a sumarse al acuerdo.

La querella anunciada por el Real Madrid a Javier Tebas, CVC y Javier de Miguel como gestor del fondo ha provocado la marcha atrás del presidente de la patronal y de su socio en su plan inicial, dejando 'LaLiga Impulso' completamente en el aire.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, (centro) junto a Miguel Ángel Gil (izda), vicepresidente primero de LaLiga, durante la Asamblea Extraordinaria LALIGA

Claves estructurales

Dentro de las dudas estructurales que ahora se plantean está la de cómo se ejecuta la operación y cómo se conformará LaLiga HoldCo. La nueva corporación que se iba a encargar de gestionar los negocios de LaLiga, excluyendo los derechos de TV, tiene un difícil encaje, tanto jurídico como empresarial, al haberse quedado fuera cuatro clubes.

CVC iba a tener, en el plan inicial, un 9,95% de LaLiga HoldCo, pero claro ahora queda en duda si se podrá montar una nueva corporación con Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Real Oviedo fuera del acuerdo.

De igual forma, el nombramiento de Javier Tebas como nuevo presidente de LaLiga HoldCo y de su consejo de administración se ha paralizado y, con ello, el cargo vitalicio que el actual mandamás de la patronal quería tener.

Otra cuestión estructural es que los derechos de TV deben ser vendidos de forma centralizada por el Real Decreto Ley 5/2015. A pesar de que haya cuatro clubes, incluidos los dos más grandes, que no se hayan sumado al acuerdo, esta norma es invulnerable. Los 38 equipos restantes sí cederán una parte de sus ingresos netos a CVC, aunque habrá que ver si se mantiene el 10,95% de porcentaje que hasta ahora sí había pactado.

Asamblea General Extraordinaria de LaLiga para aprobar el acuerdo con CVC

Claves económicas

Sin embargo, son las dudas sobre la viabilidad económica del acuerdo las que hacen tambalear más fuertemente el pacto entre Tebas y De Miguel. CVC debe estudiar durante los próximos tres meses si la operación es rentable sin Real Madrid ni Barcelona. Los dos gigantes españoles iban a proporcionar suculentos beneficios, 4.647 millones de euros en un escenario conservador, al fondo.

Esto puede provocar que CVC se baje del acuerdo una vez finalizado el análisis de la nueva situación. Otra posibilidad es que el fondo exija un incremento de sus porcentajes sobre los ingresos tan altos que sea la propia LaLiga la que decida no seguir adelante.

Por su parte, los 38 clubes que han votado a favor en la Asamblea dispondrán en este mismo mercado de fichajes de un incremento en su límite salarial correspondiente al 15% de la cantidad pactada por recibir de CVC. Sin embargo, este dinero no se recibirá en los próximos meses y podría no llegar nunca si el acuerdo no cristaliza finalmente.

Esta situación provocaría un grave problema económico a los clubes, ya que habría gastado un dinero que no tendrían. Además, la competición queda completamente adulterada al haber cuatro equipos que no han visto incrementado su límite salarial de forma artificial.

Javier Tebas, presidente de LaLiga LALIGA

Claves judiciales

A pesar de que el Real Madrid ha visto cumplido su deseo de que sus ingresos no estén comprometidos a cambio de un préstamo que no quería, sus servicios jurídicos estudiarán la posibilidad de seguir adelante con la querella a Tebas, De Miguel y CVC.

La vía judicial, por tanto, permanece abierta y la entidad presidida por Florentino Pérez evaluará si denuncia la valoración realizada de LaLiga sobre la que se basa el acuerdo y la adulteración de la competición al haber cambiado las reglas del juego en el mercado de fichajes en pleno mes de agosto.

El hecho de que el Real Madrid no fuera consciente del acuerdo antes de su anuncio y sí lo fueran otros equipos también abre la opción de que el club blanco continúe con las medidas legales para defender sus derechos ante lo que se puede considerar un acto de mala fe y administración desleal por parte de Javier Tebas.

La batalla en la nueva guerra del fútbol no ha hecho más que comenzar. Y lejos de terminar con la Asamblea de este 12 agosto, continuará más viva que nunca en los próximos meses con los pasos que den LaLiga y CVC para intentar salvo su pacto y con las acciones legales que tanto Real Madrid como FC Barcelona podrían tomar.

[Más información - La RFEF se opone al acuerdo de LaLiga con CVC: "Es totalmente ilegal"]

