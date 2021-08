El Madrid denuncia que Tebas pretende expropiar a los clubes hasta 212.115M mediante un "artilugio"

La operación entre LaLiga y el fondo de inversión CVC Capital Partners SICAV-FIS se decidirá en los tribunales y pondrá en una situación muy delicada a Javier Tebas. Las acciones legales impulsadas por el Real Madrid ponen en jaque tanto al presidente de LaLiga, pudiéndole costar su actual cargo, como al gestor del fondo, Javier de Jaime.

Según los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el acuerdo está lejos de ser rentable para los clubes y se ha llevado a cabo con total oscurantismo. Además, los grandes beneficiados son únicamente el propio Tebas, con la presidencia de la nueva corporación de forma indefinida, y CVC con un contrato que le asegura unas generosas ganancias.

La oposición del Real Madrid a este lucrativo plan no es la única con la que se han encontrado Tebas y De Jaime. El Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club, curiosamente otras dos entidades que son clubes de fútbol y no Sociedades Anónimas Deportivas, ya han mostrado su rechazo y no se descarta que se sumen a las demandas judiciales que ha iniciado la entidad presidida por Florentino Pérez.