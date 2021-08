El fondo CVC invierte 2.700 millones de euros en LaLiga y valora la competición en 24.250 millones

LaLiga acaba de anunciar un acuerdo con CVC mediante el cual el fondo de inversión comprará el 10% de la competición a cambio de 2.700 millones de euros, que servirán para seguir expandiendo los negocios de la compañía que gestiona las competiciones de fútbol profesional en España.

La competición, presidida por Javier Tebas, anuncia que "se trata de un ambicioso plan de inversión que permitirá dotar a LaLiga y los Clubes de recursos con el objetivo de continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital, fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados".

La realidad indica que estamos ante un salvavidas financiero para la LaLiga, que ha resultado duramente golpeada por la pandemia de coronavirus. Sin gente en los estadios, con los patrocinadores en retirada y a las puertas de negociar un nuevo contrato televisivo, LaLiga necesita recursos para encarar esta nueva etapa en la que probablemente se reduzcan sus ingresos tradicionales.

De hecho, LaLiga prevé unos ingresos totales de 3.545 millones de euros, un 29,7% menos para la temporada 2020/2021 con respecto a la anterior; sin los efectos del covid, esta cifra habría ascendido a los 5.266 millones de euros. En la 2019/20 cerró con 5.045 millones de ingresos.

La operación se ejecutará a través de la creación de una nueva sociedad a la que LaLiga aportará todos sus negocios, filiales y joint venture y en la que CVC tendrá una participación minoritaria de aproximadamente el 10% del capital.

Valoración de LaLiga

Adicionalmente CVC aporta fondos a LaLiga a través de una cuenta en participación, un acuerdo "a largo plazo que alinea los intereses de LaLiga, los Clubes y CVC". En esta nueva sociedad, LaLiga mantendrá sus competencias deportivas y de organización y de gestión de la comercialización de los derechos audiovisuales.

Estamos hablando por tanto de un socio inversor que en principio no busca interferir en la gestión y que está a la espera de rentabilidades en el mediano y largo plazo. Un socio que aportará liquidez, pero que no quiere tocar el equipo de Javier Tebas.

La transacción valora LaLiga en 24.250 millones de euros, según LaLiga una valoración superior a la que se ha barajado en otros proyectos de características similares.

El objetivo de Tebas es ahora "liderar la transformación que está viviendo el mundo del entretenimiento e impulsar al máximo todas las oportunidades de crecimiento que tienen los Clubes para desarrollar un nuevo modelo de negocio que les permita diversificar e intensificar la generación de ingresos y los modelos de comercialización, acelerando su transformación digital".

Esta negociación se ha cerrado a pocas semanas de que en septiembre comience la nueva puja por los derechos televisivos de LaLiga en España. En el anterior ciclo se consiguieron 3.450 millones de euros y las previsiones de Tebas para este curso son de 3.000 millones por tres años.

Derechos de televisión

No obstante, fuentes del mercado no creen que se esté cerca de conseguir esta cifra. De hecho, se cree que las ofertas de las operadoras de televisión no superarán los 2.500 millones de euros.

Un gran problema para LaLiga que tiene en los derechos de televisión uno de sus principales ingresos. Uno de cada cinco euros que recibe la competición vienen de la televisión, una cifra que podría crecer en porcentaje si consideramos que los ingresos por taquilla se han reducido a cero en la última temporada por la pandemia.

Es por ello que el acuerdo con CVC es clave para dar tranquilidad económica a LaLiga al menos durante los próximos tres años. Un periodo en que el negocio debe transformarse para afrontar los nuevos desafíos y, como dice Tebas, intentar competir con Netflix o con la NBA.

